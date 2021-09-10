"Нехай він не ображається": Зеленський озвучив очікування від зустрічі з Путіним

Зеленський вже давно хоче подивитися Путіну в очі. Колаж "Сьогодні"

Президент Володимир Зеленський чекає від зустрічі з російським лідером Володимиром Путіним конкретики в переговорах: звільнення українських бранців і припинення війни на Донбасі, але Росія не хоче цього.

Про це він сказав на форумі Ялтинської європейської стратегії (YES).

На запитання модератора форуму, яке у президента України зараз ставлення до Путіна, він відповів: "Мені не вистачає часу думати про нього, нехай його країна і він не ображаються".

"Мене більше цікавить, чи можемо ми дійсно предметно зустрітися, не декларативно, як робить це він з деякими країнами. Зустрітися більш предметно, ніж то було на першій зустрічі (на Паризькому саміті "Нормандської четвірки" 2019 року. – Ред.). Були, звичайно, результати – понад 100 осіб ми повернули додому. Але не все рухається вперед так швидко, як я б хотів. Росія на сьогодні не хоче, вони не бачать сенсу в питанні закінчення війни. Вони цього не хочуть", – сказав Зеленський.

За його словами, результату не досягти погрозами і криками, але якщо переговори відбудуться, то результат однозначно буде.

"Повинна бути "нормандська зустріч", може і буде – залежить від них. Ми сильна і самостійна держава, але в деяких питаннях ще не надто потужна, щоб диктувати цю політику. Якщо буде зустріч у "нормандському форматі", ми працюємо над цим, то буде повернення якоїсь кількості людей. Я не вірю у "всіх на всіх". Все, про що ми домовляємося, вони ніколи на 100% не виконують. Але якщо буде зустріч, то буде якийсь результат", – підкреслив глава держави.

YES Brainstorming організований Ялтинською європейською стратегією і Фондом Віктора Пінчука.

Київ ніяк не може домовитися з Москвою про зустріч президентів

Раніше Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі, але той відмовився і запропонував президенту України приїхати до Москви. Кремль також відмовляється обговорювати і Крим, і Донбас, а це саме ті питання, заради яких Зеленський хоче переговорів.

Ходили навіть чутки про можливе проведення зустрічі у Ватикані або Єрусалимі, але далі розмов справа не пішла.

У Кремлі постійно заявляли, що нібито готові до переговорів президентів, але кожен раз зазначали, що немає передумов і конкретно опрацьованих тем для такої зустрічі.

Як повідомляли новини "Сьогодні", Володимир Путін на Східному економічному форумі (СЕФ) заявив, що ситуація у відносинах з Україною є "ненормальною" і "неприродною". Він сподівається на відновлення відносин з Україною в недалекому майбутньому.

У той же час журналіст Дмитро Гордон вважає, що зустріч Зеленського з Путіним нічого не дасть.