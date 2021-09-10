"Пусть он не обижается": Зеленский озвучил ожидания от встречи с Путиным

Зеленский уже давно хочет посмотреть Путину в глаза. Коллаж "Сегодня"

Президент Владимир Зеленский ждет от встречи с российским лидером Владимиром Путиным конкретики в переговорах: освобождения украинских пленников и прекращения войны на Донбассе, но Россия не хочет этого.

Об этом он сказал на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES).

На вопрос модератора форума, какое у президента Украины сейчас отношение к Путину, он ответил: "Мне не хватает времени думать о нем, пусть его страна и он не обижаются".

"Меня больше интересует, можем ли мы действительно предметно встретиться, не декларативно, как делает это он с некоторыми странами. Встретиться более предметно, чем то было на первой встрече (на Парижском саммите "Нормандской четверки" в 2019 году. – Ред.). Были, конечно, результаты – более 100 человек мы вернули домой. Но не все движется вперед так быстро, как я бы хотел. Россия на сегодняшний день не хочет, они не видят смысла в вопросе окончания войны. Они этого не хотят", – сказал Зеленский.

По его словам, результата не достичь угрозами и криками, но если переговоры состоятся, то результат однозначно будет.

"Должна быть "нормандская встреча", может и будет – зависит от них. Мы сильное и самостоятельное государство, но в некоторых вопросах еще не слишком мощное, чтобы диктовать эту политику. Если будет встреча в "нормандском формате", мы работаем над этим, то будет возвращение какого-то количества людей. Я не верю во "всех на всех". Все, о чем мы договариваемся, они никогда на 100% не выполняют. Но если будет встреча, то будет какой-то результат", – подчеркнул глава государства.

YES Brainstorming организован Ялтинской европейской стратегией и Фондом Виктора Пинчука.

Киев никак не может договориться с Москвой о встрече президентов

Ранее Зеленский предложил Путину встретиться на Донбассе, но тот отказался и предложил президенту Украины приехать в Москву. Кремль также отказывается обсуждать и Крым, и Донбасс, а это именно те вопросы, ради которых Зеленский хочет переговоров.

Ходили даже слухи о возможном проведении встречи в Ватикане или Иерусалиме, но дальше разговоров дело не пошло.

В Кремле постоянно заявляли, что якобы готовы к переговорам президентов, но каждый раз отмечали, что нет предпосылок и конкретно проработанных тем для такой встречи.

Как сообщали новости "Сегодня", Владимир Путин на Восточном экономическом форуме заявил, что ситуация в отношениях с Украиной является "ненормальной" и "неестественной". Он надеется на восстановление отношений с Украиной в скором будущем.

В то же время журналист Дмитрий Гордон считает, что встреча Зеленского с Путиным ничего не даст.