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Противники вакцинації закидали Джастіна Трюдо камінням

Ірина Ковальчук
8 вересня, 01:01
Такою була реакція на слова прем'єр-міністра, що невакциновані – маргінали

Прем'єр Канади Джастін Трюдо зіткнувся з найбільш агресивними протестами в своїй кар'єрі / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"

Прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо закидали гравієм під час передвиборчого мітингу в Брантфорді, в провінції Онтаріо. Учасники акції виступають проти обов'язкової вакцинації для певних категорій громадян країни.

Про це йдеться в сюжеті новин "Сьогодні".

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Причиною такої реакції стала заява політика, що антівакцінатори є "маргіналами, які сердяться і не вірять в науку".

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У опонентів прем'єр-міністра не знайшлося інших аргументів крім гравію під ногами, частина якого потрапила в Трюдо, частина – в його охоронців. Ніхто не отримав серйозних травм.

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