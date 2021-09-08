Противники вакцинації закидали Джастіна Трюдо камінням

Прем'єр Канади Джастін Трюдо зіткнувся з найбільш агресивними протестами в своїй кар'єрі / Фото Reuters / Колаж "Сегодня"
Прем'єр-міністра Канади Джастіна Трюдо закидали гравієм під час передвиборчого мітингу в Брантфорді, в провінції Онтаріо. Учасники акції виступають проти обов'язкової вакцинації для певних категорій громадян країни.
Про це йдеться в сюжеті новин "Сьогодні".
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Причиною такої реакції стала заява політика, що антівакцінатори є "маргіналами, які сердяться і не вірять в науку".
У опонентів прем'єр-міністра не знайшлося інших аргументів крім гравію під ногами, частина якого потрапила в Трюдо, частина – в його охоронців. Ніхто не отримав серйозних травм.
- Як ми писали раніше, Канада готова послабити карантинні обмеження для тих жителів, які вже отримали щеплення від коронавірусу .
- В країні на початку квітня заявили про початок третьої хвилі коронавірусу, яка охопила всі регіони країни.
- Тим часом в ВООЗ вважають, що занадто раннє пом'якшення карантинних обмежень в світі може призвести до збільшення кількості хворих COVID-19 і появи нових штамів інфекції.
- Зараз в Канаді хворіють коронавірусом 37,5 тисячі людей. Всього перехворіли 1 516 094 людини, померли – 27 тисяч людей.