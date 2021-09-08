Противники вакцинации забросали Джастина Трюдо камнями

Премьер Канады Джастин Трюдо столкнулся с самыми агрессивными протестами в своей карьере / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"
Премьер-министра Канады Джастина Трюдо забросали гравием во время предвыборного митинга в Брантфорде, в провинции Онтарио. Участники акции выступают против обязательной вакцинации для определенных категорий граждан страны.
Об этом речь идет в сюжете новостей "Сегодня".
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Причиной такой реакции стало заявление политика, что антивакцинаторы являются "маргиналами, которые сердятся и не верят в науку".
У оппонентов премьер-министра не нашлось других аргументов кроме гравия под ногами, часть которого попала в Трюдо, часть – в его охранников. Никто не получил серьезных травм.
- Как мы писали ранее, Канада готова ослабить карантинные ограничения для тех жителей, которые уже получили прививку от коронавируса.
- В стране в начале апреля заявили о начале третьей волны коронавируса, которая охватила уже все регионы страны.
- Тем временем в ВОЗ считают, что слишком раннее смягчение карантинных ограничений в мире может привести к увеличению количества заболевших COVID-19 и появлению новых штаммов инфекции.
- Сейчас в Канаде болеют коронавирусом 37,5 тысяч человек. Всего переболели 1 516 094 человека, скончались – 27 тысяч человек.