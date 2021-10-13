"Створили псевдооргани". Проти Тихановської і Латушко відкрили ще одну кримінальну справу

Світлана Тихановська. Фото: Reuters

У Білорусі стосовно опозиціонерів Світлани Тихановської і Павла Латушко відкрили ще одну кримінальну справу, тепер за статтею про присвоєння звання або влади посадової особи.

Про це заявив начальник центрального апарату СК Білорусі Сергій Кабаковіч, передає Інтерфакс.

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"Обвинувачені, Тихановська і Латушко, за погодженням спільно з іншими учасниками змови в порушення вимог Конституції Білорусі створили псевдооргани державної влади, управління та представництва Республіки Білорусь за кордоном. І, продовжуючи свої злочинні дії, вступили в переговори з представниками іноземних держав, міжнародних організацій", – сказав він.

Санкція статті 382 передбачає покарання у вигляді:

громадських робіт,

або штрафу,

або виправних робіт на строк до 2 років,

або арешт,

або обмеження волі до 2 років,

або позбавлення волі на той самий строк.

Варто зауважити, що низка країн ЄС визнає Тихановську лідером опозиційних сил Білорусі. Вона разом з іншими позиціонерами створила Координаційну раду опозиції.

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Що відомо про Координаційну раду?

Координаційну раду створили опозиційні сили задля передачі влади в Білорусі. Її члени ще раніше почали підготовку до референдуму про зміни до Конституції країни. Білорусів закликають почати процедуру анулювання повноважень депутатів усіх рівнів.

Додамо, що на початку квітня Комітет державної безпеки Білорусі включив Тихановську, члена президії Координаційної ради білоруської опозиції Павла Латушка, а також ще 15 громадян до переліку організацій і фізичних осіб, причетних до терористичної діяльності.

Раніше ми повідомляли, що Байден зустрівся з білоруської опозиціонеркою Тихановською.

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Також нагадаємо, лідер білоруської опозиції Світлана Тихановська закликає судити Олександра Лукашенко на міжнародному трибуналі.