"Создали псевдоорганы". Против Тихановской и Латушко открыли еще одно уголовное дело

Светлана Тихановская. Фото: Reuters

В Беларуси в отношении оппозиционеров Светланы Тихановской и Павла Латушко открыли еще одно уголовное дело, теперь по статье о присвоении звания или власти должностного лица.

Об этом заявил начальник центрального аппарата СК Беларуси Сергей Кабакович, передает Интерфакс.

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"Обвиняемые, Тихановская и Латушко, по согласованию совместно с другими участниками заговора в нарушение требований Конституции Беларуси создали псевдоорганы государственной власти, управления и представительства Республики Беларусь за рубежом. И, продолжая свои преступные действия, вступили в переговоры с представителями иностранных государств, международных организаций", – сказал он.

Санкция статьи 382 предусматривает наказание в виде:

общественных работ,

или штрафа,

или исправительных работ на срок до 2 лет,

или арест,

или ограничение свободы до 2 лет,

или лишение свободы на тот же срок.

Стоит заметить, что ряд стран ЕС признает Тихановскую лидером оппозиционных сил Беларуси. Она вместе с другими оппозиционерами создала Координационный совет оппозиции.

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Что известно о Координационном совете?

Координационный совет создали оппозиционные силы для передачи власти в Беларуси. Ее члены еще раньше начали подготовку к референдуму об изменениях в Конституцию страны. Белорусов призывают начать процедуру аннулирования полномочий депутатов всех уровней.

Добавим, что в начале апреля Комитет государственной безопасности Беларуси включил Тихановскую, члена президиума Координационного совета белорусской оппозиции Павла Латушко, а также еще 15 граждан в перечень организаций и физических лиц, причастных к террористической деятельности.

Ранее мы сообщали, что Байден встретился с белорусской оппозиционеркой Тихановской.

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Также напомним, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призывает судить Александра Лукашенко в международном трибунале.