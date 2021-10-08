Годинники за 300 тисяч, рушниця і японська ваза. Ми знайшли найкрутіші подарунки депутатів на день народження Разумкова

Цього року у Дмитра Олександровича дійсно сумне свято. Депутати подарували Разумкову відставку. Але презенти могли б бути й приємнішими. Журналісти сайту "Сьогодні" пофантазували, що імениннику могли б піднести парламентарії, виходячи з їхніх декларацій в НАЗК.

Реклама

Час – це гроші

Хоч у Дмитра Олександровича ніколи не було проблем з дисципліною, солідний наручний годинник міг би стати непоганим подарунком. Непоганий варіант ми знайшли в декларації народного депутата від фракції "Слуга народу" Богдана Яременка. Швейцарський аксесуар бренду Maurice Lacroix за 33 тисячі гривень. Щоправда, він вже побачив життя: Яременко придбав годинник в далекому 2004 році.

Дороге брязкальце за 38 тисяч гривень – годинник з автоматичним механізмом швецарськой фірми "ЕТА" – зберігає і нардеп від монобільшості Костянтин Касай.

Практичний подарунок для Разумкова міг би зробити і глава фракції монобільшості Давид Арахамія. У нього з дружиною ціла колекція годинників елітних брендів: Breguet, Rolex, Breitling, Cartier, Ulisse Nardin. Щоправда, в декларації нардепа не вказана їхня вартість. Але ціна виробів цих всесвітньо відомих лейблів може досягати декількох тисяч, а то й десятків тисяч євро.

Реклама

Судячи з податкових документів, сотні доларів на зап'ястях носять і нардепи Микола Тищенко, Юрій Арістов, Михайло Радуцький і Микита Потураєв, Тарас Козак, Артур Герасимов і ще з десяток нардепів. Останній вказав точну назву моделі. В Інтернеті за них просять 2 300 умовних одиниць.

Реклама

Найдорожчий аксесуар у представника "Опозиційною платформи – За життя" Іллі Киви. Це годинник ROLEX за 392 400 гривень. На відміну від інших депутатів, Кива взяв не кількістю, а якістю, тому малоймовірно, що він поділиться єдиним хронометром навіть з іменинником.

Прагнення до прекрасного

Данило Гетманцев в свою декларацію вписав предмети мистецтва. Це не одне живописне полотно, а ціла колекція з 15 картин 20-21 століть. Прізвище художника, як і назва робіт, не зазначені. Їхня вартість також залишається загадкою. Та чому б не поділиться одним полотном – арт-терапія для Дмитра Олександровича буде дуже до речі.

Картину міг би презентувати Разумкову й Олесь Довгий. Судячи із записів в НАЗК, у нардепа кілька улюблених художників: Сергій Гай, Марко Гейко, Олександр Гнилицький, Олександр Богомазов та інші. Всього задекларовано понад 40 картин. З назв "Троянди (Ялта)", "Кримська пейзаж. Курортне" так і відчувається туга обранця за окупованим півостровом.

А якщо не предмет образотворчого мистецтва, то скульптура. У Довгого в колекції є декілька: статуї авторства Майкла Вілкінсона "Всесвіт", "Місячний ландшафт", "Тяжіння", "Рапсодія".

Ну і як не згадати про горезвісні картини лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка. Громадськість бачила лише малу частину в музеї Івана Гончара. А їх у Петра Олексійовича вистачить на кілька експозицій: там і полотна українських та російських майстрів 19-20 століть, і шедеври сучасних художників імпресіоністів і сюрреалістів.

У глави фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко в засіках тільки жіночі прикраси з перлів. Тому віддуватися за всю політсилу міг би Сергій Тарута. У нього задеклароване ціле музейне зібрання антикварних виробів: японські вази, кашпо, статуетки середини ХІХ століття.

У крайньому разі, з подарунком міг би допомогти Сергій Власенко. У власності політика антикварний кам'яний годинник з підсвічниками, статуетки, комплект з 10 гравюр із зображенням Львова. Як варіант, у Власенка ще є антикварний письмовий стіл, та який у ньому сенс, якщо у Разумкова тепер буде інший кабінет.

Книга – найкращий подарунок. Яку вибрати – підкаже родина Стефанчуків. У братів-політиків Руслана і Миколи за документами проходять цілі бібліотеки наукової літератури, які вони читають по черзі з дружинами. Щоправда, у старшого брата, Руслана Олексійовича, колекція фоліантів більша. Приблизно 5000 примірників. Для порівняння, у Миколи Олексійовича їх близько 3000.

А якщо очі втомляться читати, можна подивитися хороше кіно. Цілий домашній кінотеатр є у народного депутата від "Євросолідарності" Ірини Геращенко. Головне нічого не наплутати в настройках, щоб цілодобово не транслювати засідання парламенту.

Вашими молитвами

Крім значної бібліотеки у Стефанчука-старшого в декларації помічена старовинна ікона. Її назва утаємничена.

Ікону Божої Матері Скоропослушниці розміром 0,7 на 1,2 метра вніс в документацію НАЗК і позафракційний Андрій Деркач. Позмагатися в побожності з колегою може тільки Вадим Новинський. У нього повноцінна колекція ікон 19-21 ст. з 30 одиниць.

Депутати з наймолодшої за віком народних обранців фракції "Голос" ще не встигли здобути величезне придане, тому у них в декларації тільки нерухомість та автомобілі, без надлишків. Але щоб не йти на свято без подарунка, вони завжди можуть покликати свого колишнього колегу Святослава Вакарчука, щоб той виконав пісню. Але скинутися доведеться пристойно. У декларації Вакарчука вказані доходи з концертного туру, який проходив в 2016-2017 роках. Іноземний організатор Amber Production AG тоді заплатив 12 904 132 гривні. Якщо розділити на 24 концерти, то виходить, співак просив понад півмільйона гривень за один виступ.

На стилі

"Слуга народу" Олег Семінський обзавівся брендовою річчю фірми Zilli. Ціну назвати складно, але в декларації є орієнтир. Там зазначено, що це "куртка коричневого кольору". На сайті таких кілька, ціни стартують від 11,333 євро. З огляду на те, що попереду нас чекає холоднеча, навряд чи Семінський буде віддавати такий потрібний предмет гардеробу.

Ще один шанувальник люксового бренду нардеп від ОПЗЖ Ренат Кузьмін. У нього в колекції цілих три портфелі бренду Zilli. Позмінно. Один такий коштує приблизно 400 тисяч гривень.

Убивчий сюрприз

У "Слуги народу" Олександра Трухіна задекларована двоствольна спортивно-мисливська рушниця марки МЦ8. Заявлена вартість 5 тисяч гривень. Може, річ і корисна, але для подарунка занадто небезпечна.

568 одиниць холодної зброї (переважно старовинної) і 156 – вогнепальної імпортного виробництва зберігає в сейфі Нестор Шуфрич.

Такі предмети проносити до будівлі Верховної Ради заборонено. Ймовірно, щоб уникнути сцен розстрілу народних депутатів, як це робив Володимир Зеленський в серіалі "Слуга народу". Адже свято за будь-яких обставин має залишатися святом!