Часы за 300 тысяч, ружье и японская ваза. Мы нашли самые крутые подарки депутатов на день рождения Разумкова

Дмитрию Разумкову исполнилось 38 лет / Коллаж "Сегодня"

В этом году у Дмитрия Александровича действительно грустный праздник. Депутаты подарили Разумкову отставку. Но презенты могли бы быть и поприятнее. Журналисты сайта "Сегодня" пофантазировали, что имениннику могли бы преподнести парламентарии, исходя из их деклараций в НАПК.

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Время — деньги

Хоть у Дмитрия Александровича никогда не было проблем с дисциплиной, солидные наручные часы могли бы стать неплохим подарком. Неплохой вариант мы нашли в декларации народного депутата от фракции "Слуга народа" Богдана Яременко. Швейцарский аксессуар бренда Maurice Lacroix за 33 тысячи гривен. Правда, он уже повидал жизнь: Яременко приобрёл часы в далёком 2004 году.

Часы нардепа Яременко за 33 000 гривен / Коллаж "Сегодня"

Дорогую побрякушку за 38 тысяч гривен — часы с автоматическим механизмом швецарськой фирмы "ЕТА" — хранит и нардеп от монобольшинства Константин Касай.

Практичный подарок для Разумкова мог бы сделать и глава фракции монобольшинства Давид Арахамия. У него с женой целая коллекция часов элитных брендов: Breguet, Rolex, Breitling, Cartier, Ulisse Nardin. Правда, в декларации нардепа не указана их стоимость. Но цена изделий этих всемирно известных лейблов может достигать нескольких тысяч, а то и десятков тысяч евро.

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Коллекция часов главы фракции "Слуга народа" Давида Арахамии / Скриншот https://public.nazk.gov.ua/

Судя по налоговым документам, сотни долларов на запястьях носят и нардепы Николай Тищенко, Юрий Аристов, Михаил Радуцкий и Никита Потураев, Тарас Козак, Артур Герасимов и ещё с десяток нардепов. Последний указал точное название модели. В Интернете за них просят 2 300 условных единиц.

Часы, как в декларации нардепа Потураева / Скриншот

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Самый дорогой аксессуар у представителя "Оппозиционной платформы — За жизнь" Ильи Кивы. Это часы ROLEX за 392 400 гривен. В отличии от других депутатов, Кива взял не количеством, а качеством, поэтому маловероятно, что он поделится единственным хронометром даже с именинником.

Стремление к прекрасному

Даниил Гетманцев в свою декларацию вписал предметы искусства. Это не одно живописное полотно, а целая коллекция из 15 картин 20-21 веков. Фамилия художника, как и название работ, не указаны. Их стоимость также остается загадкой. Но почему бы не поделится одним холстом — арт-терапия для Дмитрия Александровича будет очень кстати.

Даниил Гетманцев и его любовь к искусству / Коллаж "Сегодня"

Картину мог бы презентовать Разумкову и Олесь Довгий. Судя по записям в НАПК, у нардепа несколько любимых художников: Сергей Гай, Марко Гейко, Александр Гнилицкий, Александр Богомазов и другие. Всего задекларировано более 40 картин. Из названий "Розы (Ялта)", "Крымський пейзаж. Курортное" так и чувствуется тоска избранника по оккупированному полуострову.

А если не предмет изобразительного искусства, то скульптура. У Довгого в коллекции есть несколько: статуи авторства Майкла Уилкинсона "Вселенная", "Лунный ландшафт", "Притяжение", "Рапсодия".

Скульптуры Олеся Довгого / Коллаж "Сегодня"

Ну и как не вспомнить о пресловутых картинах лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко. Общественность видела лишь малую часть в музее Ивана Гончара. А их у Петра Алексеевича хватит на несколько экспозиций: там и полотна украинских и русских мастеров 19-20 веков, и шедевры современных художников импрессионистов и сюрреалистов.

У главы фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко в закромах только женские жемчужные украшения. Поэтому отдуваться за всю политсилу мог бы Сергей Тарута. У него задекларировано целое музейное собрание антикварных изделий: японские вазы, кашпо, статуэтки средины ХІХ века.

В крайнем случае, с подарком мог бы помочь Сергей Власенко. В собственности политика антикварные каменные часы с подсвечниками, статуэтки, комплект из 10 гравюр с изображением Львова. Как вариант, у Власенко ещё есть антикварный письменный стол, но какой в нём толк, если у Разумкова теперь будет другой кабинет.

Возможно, такой антиквартный письменный стол стоит дома у Сергея Власенко / Коллаж "Сегодня"

Книга — лучший подарок. Какую выбрать — подскажет семья Стефанчуков. У братьев-политиков Руслана и Николая по документам числятся целые библиотеки научной литературы, которые они читают по очереди с женами. Правда, у старшего брата, Руслана Алексеевича, коллекция фолиантов больше. Приблизительно 5000 экземпляров. Для сравнения, у Николая Алексеевича их около 3000.

А если глаза устанут читать, можно посмотреть хорошее кино. Целый домашний кинотеатр имеется у народного депутата от "Евросолидарности" Ирины Геращенко. Главное ничего не напутать в настройках, чтобы круглосуточно не транслировались заседания парламента.

Вашими молитвами

Кроме внушительной библиотеки у Стефанчука-старшего в декларации замечена старинная икона. Её название остаётся в тайне.

Икону Божьей Матери Скоропослушницы размером 0,7 на 1,2 метра внёс в документацию НАПК и внефракционный Андрей Деркач. Посоревноваться в набожности с коллегой может только Вадим Новинский. У него полноценная коллекция икон 19-21 ст. из 30 единиц.

Самые набожные депутаты украинского парламента / Коллаж "Сегодня"

Депутаты из самой молодой по возрасту народных избранников фракции "Голос" еще не успели обзавестись огромным приданым, поэтому у них в декларации только недвижимость и автомобили, без излишеств. Но чтобы не идти на праздник без подарка, они всегда могут позвать своего бывшего коллегу Святослава Вакарчука, чтобы тот исполнил песню. Но скинуться придётся прилично. В декларации Вакарчука указаны доходы с концертного тура, который проходил в 2016-2017 годах. Иностранный организатор Amber Production AG тогда заплатил 12 904 132 гривны. Если разделить на 24 концерта, то получается, певец просил более полумиллиона гривен за одно выступление.

На стиле

"Слуга народа" Олег Семинский обзавелся брендовой вещью фирмы Zilli. Цену назвать сложно, но в декларации есть ориентир. Там указано, что это "куртка коричневого цвета". На сайте таких несколько, цены стартуют от 11,333 евро. Учитывая то, что впереди нас ждут холода, вряд ли Семинский будет отдавать такой нужный предмет гардероба.

Олег Семинский и его модная куртка за несколько тысяч евро / Коллаж "Сегодня"

Ещё один поклонник люксового бренда нардеп от ОПЗЖ Ренат Кузьмин. У него в коллекции целых три портфеля бренда Zilli. На сменку. Один такой стоит примерно 400 тысяч гривен.

Убийственный сюрприз

У "слуги народа" Александра Трухина задекларировано двуствольное спортивно-охотничье ружьё марки МЦ8. Заявленная стоимость 5 тысяч гривен. Может, вещь и полезная, но для подарка слишком небезопасная.

568 единиц холодного оружия (преимущественно старинного) и 156 — огнестрельного импортного производства хранит в сейфе Нестор Шуфрич.

Такие предметы проносить в здание Верховной Рады запрещено. Вероятно, во избежание сцен расстрела народных депутатов, как это делал Владимир Зеленский в сериале "Слуга народа". Ведь праздник при любых обстоятельствах должен оставаться праздником!