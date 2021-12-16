"Пропускав жінку в туалет": Арахамія пояснив скандал з Порошенком у Раді

Арахамія розповів, як насправді було / Фото: Колаж: Сьогодні

Голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія розповів, якою була ситуація з лідером "Европейської солідарності" Петром Порошенком в ефірі телеканалу "Рада". Про це пише УНІАН.

Арахамія переказав слова Порошенка: мовляв, "він (Порошенко. – Ред.) просто йшов мимо і побачив жінку, яка не могла пройти в туалет, і "я їй допомагав".

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"Слуга" засумнівався у словах опонента, наголосивши, що "він (Порошенко. – Ред.) на самій нараді сказав, що пропускав в туалет якусь жінку, а насправді він зайшов і кричав щось там".

Суть конфлікту

Петро Порошенко поскандалив з ведучими телеканалу "Рада", студія якого розгорнута у кулуарах парламенту Він увірвався в прямий ефір зі звинуваченнями – мовляв, канал перезапущено на користь Банкової. Гостем телеканалу на той момент був голова комітету з фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев.

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Ведучі запропонували політику приєднатися до ефіру, але він не захотів. Лідер "Європейської солідарності" звинуватив журналістів в упередженості, заявив, що грошей у парламенту на переформатування Ради не було і вимагав відповіді, де їх взяли. Ведучі порадили політику звернутися із цим запитанням до нардепів.

Незабаром Порошенко вибачився за свою поведінку і повернувся обличчям до глядачів. Після того він заявив, що влада витратила гроші платників податків на відкриття телеканалу і назвав це "корупційною угодою".