Прогнувся під Путіна? Лукашенко звернувся до мешканців Криму (відео)

Засідання друзів розпочалося з кримського питання / Колаж "Сьогодні"

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко, мабуть, почав виконувати умови негласної угоди з Кремлем, яка не може обійтися без питання Криму. Під час початку засідання в онлайн-режимі Вищої ради Союзної держави (Росія+Білорусь) Лукашенко несподівано привітав окремо мешканців окупованого Криму з державним святом Росії – Днем народної єдності.

Про це повідомляється на телеграм-каналі президента Росії.

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Вітання

"Хочу побажати їм міцного здоров'я та мужності у цей непростий час. Вони повинні розуміти, що вони не одні, всі ми поруч, триматимемося один за одного і допомагатимемо в ці непрості часи", – так Лукашенко розпочав свою промову на Вищій раді Союзної держави.

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