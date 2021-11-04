Прогнулся под Путина? Лукашенко обратился к жителям Крыма (видео)

Заседание друзей началось с крымского вопроса / Коллаж "Сегодня"
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, видимо, начал выполнять условия негласной сделки с Кремлем, которая не может обойтись без Крыма. Во время начала заседания в онлайн-режиме Высшего совета Союзного государства (Россия + Беларусь) Лукашенко неожиданно поздравил отдельно жителей оккупированного Крыма с государственным праздником России – Днем народного единства.
Об этом сообщается на телеграм-канале президента России.
Поздравление
"Хочу пожелать им крепкого здоровья и мужества в это непростое время. Они должны понимать, что они не одни, все мы рядом, будем держаться друг за друга и помогать в эти непростые времена", – так Лукашенко начал свою речь на Высшем совете Союзного государства.
Укрепление позиции
- Ранее публично Александр Лукашенко не обращался к жителям Крыма, как к гражданам России, хотя и делал заявления, что эта территория уже потеряна для Украины. Беларусь была одной из 11 стран, которые голосовали "против" резолюции ООН, осуждающей захват полуострова.
- В 2019 году Лукашенко назвал Крым навсегда потерянным для Украины.
- В августе Лукашенко уже заявил, что готов признать Крым российским, но лишь после того, как туда начнут поставлять продукцию все без исключения российские олигархи.
- Белорусский диктатор летом также высказал возмущение на реакцию Киева после его визита в Крым и встречи там с президентом России Владимиром Путиным.