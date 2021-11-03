Що в "Слузі народу" кажуть про другий термін президента Зеленського

Зеленський не говорить прямо, чи збирається йти на другий президентський термін / Колаж "Сьогодні"

На початку своєї каденції він обіцяв, що йде на найвищу державну посаду лише на п'ять років. Але вже за першої річниці свого президентства Володимир Зеленський почав натякати на те, що хоче продовжити своє правління. То він відмахується великою кількістю незакінчених справ, то жаліється на брак часу, то перекидує на виборців, мовляв, хай народ сам вирішить, балотуватися знову чи ні.

Без підтримки гаранта страждатиме і пропрезидентська фракція в парламенті. Однак самі депутати монобільності чомусь не поспішають цікавитися, чи йтиме Зеленський на вибори знову.

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Двічі в одну річку

Нардеп від "Слуги народу" Микита Потураєв каже, що глава держави має сам вирішувати, чи боротися за своє крісло на майбутніх виборах. Але шанси повторити власний подвиг високі.

"Це виключно його особисте рішення. Що стосується моєї оцінки як політолога і політичного соціолога, я вважаю, що на сьогодні для цього є всі підстави. Він впевнено виграє у всіх наявних на сьогодні політичних конкурентів у другому турі. Тому з точки зору мандату довіри від суспільства, як би там не змінювались рейтинги, та сьогодні у Валодимира Зеленського точно є потенційний мандат від суспільства на те, щоб він йшов на другий термін, і вигравав, і був президентом ще один термін", — заявив Потураєв.

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Лідер симпатій виборців

Ще один парламентар від монобільшості Олександр Качура на питання про другий термін віджартувався:

"Це від Зеленського залежить. Я думаю, що ми точно не можемо на це повпливати. Єдина людина, яка може повпливати, це Олена Зеленська (дружина президента — Ред.), чи йтиме він на другий термін".

Та нардеп солідарний зі своїм колегою Потураєвим в тому, що Зеленський отримає на майбутніх виборах велику підтримку.

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"Поки що по підтримці людей і по тому, як вони оцінюють його роботу, він зараз знаходиться на першому місці по симпатіях усіх українських громадян. Ще є час. Думаю, що треба намагатися максимально все реалізувати за першої каденції. Якщо не буде необхідно, то вибір зробить тільки Володимир Олександрович", — підсумував політик.

Нардепка Леся Забуранна не хоче зупинятися на досягнутому і планує підтримувати президента на виборчих перегонах: