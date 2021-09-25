Правила стилю Ангели Меркель: жакети на трьох ґудзиках, незмінна коротка стрижка і жодних шпильок

Ангела Меркель обіймає посаду канцлера Німеччини з листопада 2005 року. Та у великій політиці вона вже понад 30 років. Часто увагу громадськості привертають не лише висловлювання Меркель, а також її манера одягатися. Сайт "Сьогодні" проаналізував, у чому звикла виходити на публіку одна з найбільш впливових жінок світу.

Один фасон жакета на десятиліття

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Більшість відзначає сталість фрау Меркель не тільки в контексті її політичної діяльності, але і в зовнішньому вигляді. Наприклад, незалежно від модних тенденцій, вона постійно вибирає одну і ту ж модель жакета: однобортний прямого крою з трьома гудзиками. Авторство цього предмета гардеробу, який вже став культовим, належить дизайнерові з Гамбурга Беттіні Шенбах.

Закриті туфлі і "ні" взуттю з тонкими шпильками

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Досить закритий верх Меркель доповнює темними прямими брюками. Серед взуття найчастіше обирає закриті туфлі із загостреним мисом чи балетки обов'язково на низькому ходу. У рідкісних випадках політик допускає підбори до 5 сантиметрів.

Меркель дуже стримана в одязі і під час серйозних переговорів та навіть на громадських заходах. Ось що про це говорить психолог Анастасія Морозова:

"Головна жінка країни і Європи – це високий статус. Жінка зазвичай викликає неусвідомлені реакції: у чоловіків – бажання як сексуального об'єкта, а у жінок – конкуренцію. Тому стиль Ангели Меркель такий вдалий для її кар'єри. Найчастіше непомітно одягнена фрау Меркель не притягає погляди до вбрання. Костюми, звичайно брючні, приховують її жіночність. Одягаючи брюки, жінка "говорить" чоловікам, з якими часто має справу на переговорах: "Я з ваших, я така як ви, не звертайте увагу що я жінка". Можна припустити, що вона не хоче виділятися серед чоловіків, а її справи говорять голосніше за її вбрання"

Консервативна, але не нудна: в гардеробі у канцлера усі кольори веселки

Примітно, що канцлер ФРН хоч і консервативна у фасонах костюма, та далеко не нудна. Публічно вона з'являлася в жакетах усіх кольорів веселки: насиченого коралового і сонячного жовтого, соковитого зеленого і яскравого бірюзового. Водночас вона не виключає з гардеробу також більш стримані відтінки бордового, глибокого синього і класичної чорно-сірої палітри.

Психолог пояснює такі експерименти:

"Вибір різних кольорів піджака чи костюма може говорити про певну компенсацію кольором за відсутність вибору фасону і розмаїття одягу"

Сталості в сумках можна позаздрити

Подібний підхід Ангели Меркель, який вона використовує при виборі жакета, політик застосовує і до сумок. На роботу – тільки з місткою сумкою-тоут з міцними ручками. Її часто бачили з аксесуаром одного і того ж бренду, який постійно змінював свій колір. Щоб не витрачати час на поєднання сумочки з основним образом, канцлер завбачливо придбала однаковий виріб у різних відтінках.

"Залізний канцлер" у спідницях: рідко, але влучно

Політик не заперечує спідниці на всі 100%. У жіночних образах вона з'являється рідко, але влучно. Наприклад, на червону доріжку улюбленого оперного фестивалю Вагнера. До того ж Меркель не зраджує собі, вибираючи довжину міді або максі, строгі фасони і відсутність оздоблення у вигляді бантиків, оборок чи рюш.

На вечірні та урочисті виходи вона також обирає низький хід і комфортне взуття.

Політик не любить хизуватися ювелірними прикрасами і свої образи доповнює досить скромним аксесуаром у вигляді тонкого намиста з перлів.

Фірмова коротка стрижка вже понад 20 років

Перукарі усього світу вже звикли до прохань клієнток зробити стрижку "як у Меркель". Коли політик тільки робила свої перші кроки в кар'єрі, не було поняття "іміджмейкер". Тому вона часто отримувала критику щодо себе через стиль одягу і незмінну зачіску у формі "горщика".

Та незадовго, коли Меркель прийшла на свій пост канцлера Німеччини, її імідж помітно змінився. Звичайно, з довгими локонами і сліпучим блондом її ми ніколи не бачили й, очевидно, не побачимо. Але на заміну укладці підлітка в 2003-му політик постала перед світом з філірованим багатоступеневим "пажем" і чубчиком, укладеним набік. Цій укладці не зраджує до сьогодні.

Такою постійністю фрау Меркель транслює свої пріоритети і переконання, мовляв, крім краси і вибору чергового вбрання є заняття важливіші. Та hair-stylist Вікторія Озинковська радить "освіжити" образ і придивитися до більш сучасних варіантів зачісок:

"Я б змінила її стрижку, на коротку модельну або ж каре. У каре дуже багато форм. Ці два види стрижок додали б стилю і додали ділового вигляду. Щодо кольору волосся, до цих стрижок та її образу підійшли б шоколадні відтінки, можна додати трохи світлих прядок"

Більшість пов'язує зміну іміджу зі змінами в житті. Хто знає – можливо, майбутні вибори в парламент Німеччини стануть причиною зміни звичного образу Ангели Меркель.