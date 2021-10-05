Кличко балотуватиметься в президенти? Є відповідь

Віталій Кличко поділився своїми думками про майбутнє / Фото: Telegram Кличко

Мер Києва Віталій Кличко поки не збирається балотуватися в президенти України. Однак він планує вести свою партію на наступні парламентські вибори.

Про це міський голова розповів в інтерв'ю РБК-Україна.

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"По-перше, щодо президентських виборів – це все розмови. По-друге, я ніде не озвучував таких намірів. А ЗМІ, ставлячи такі запитання, автоматично вселяють нервозність тим людям, які стежать і аналізують, хто б міг потенційно брати участь в наступних президентських виборах. У мене сьогодні величезна кількість завдань в місті", – розповів Кличко.

Мер Києва зазначив, що його партія "УДАР" планує брати участь у наступних чергових парламентських виборах, які мають відбутися 2023 року.

Водночас на Банковій допускають варіант проведення парламентських виборів після президентських, тобто восени 2024-го. Так, президентські вибори можуть пройти перед парламентськими. На запитання, чи піде у такому випадку Кличко спочатку на президентські вибори навесні, він відповів:

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"Є гарна приказка: хочеш розсмішити Бога – розкажи йому про свої плани. Поживемо – побачимо. Щось комусь обіцяти, розповідати про свої плани не має сенсу... якщо потрібно буде – я не виключаю. Але, знову ж таки, на сьогодні таких планів у мене поки немає. І я їх ніколи не озвучував", – додав Кличко.

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Вибори 2024

Вибори президента України 2024 – чергові, восьмі за рахунком з моменту проголошення незалежності України 1991 року вибори президента України, проведення яких заплановано на 2024 рік.

Перший тур повинен відбутися 31 березня, другий (у разі призначення) – 21 квітня.

Орієнтовна кількість виборців, що мають право голосу на цих виборах, становить 27,2 млн осіб, кількість виборців в списках на виборчих дільницях оцінюється у 28,1 млн осіб, кількість виборчих дільниць – понад 29 тисяч.

Раніше серед українських політиків почала активно поширюватися чутка, що Володимир Зеленський нібито скоро оголосить про проведення дострокових виборів президента, і що відповідну заяву нібито зробить 24 серпня 2021 року, на день 30-річчя незалежності країни. Ми дізналися, навіщо опонентам глави держави знадобилося поширювати недостовірну інформацію.

Також нагадаємо, Зеленський відповів на запитання про другий термін.