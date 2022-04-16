Втратив зір і облізла шкіра: Джемілєв розповів про подробиці отруєння Абрамовича

Російського олігарха Романа Абрамовича і Рустема Умерова отруїли в Києві невідомою хімічною речовиною. Про це в інтерв'ю Крим.Реалії " розповів народний депутат України, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.

Джемілєв розповів про подробиці цього інциденту. За його словами, про приїзд Абрамовича та Умерова ніхто не знав.

"3 березня він разом із Рустемом Умеровим народним депутатом та членом міжнародної переговорної групи, і зі своїм помічником Денисом приїхали до Києва. І зайшли до мого офісу в Києві. І одразу відчули себе погано: сльози, ломота, біль у голові. Зрозуміли: щось тут не те, швидко виїхали до Анкари. Там сказали, що це справді хімічне отруєння, а саме яка речовина поки що з'ясовують. Про те, що Абрамович збирався приїхати сюди, практично ніхто не знав. Все було в секреті", – розповів Джемілєв.