Втратив зір і облізла шкіра: Джемілєв розповів про подробиці отруєння Абрамовича

Джемільов розповів про візит Абрамовича до Києва / Фото: Колаж: Сьогодні
Російського олігарха Романа Абрамовича і Рустема Умерова отруїли в Києві невідомою хімічною речовиною. Про це в інтерв'ю Крим.Реалії " розповів народний депутат України, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв.
Джемілєв розповів про подробиці цього інциденту. За його словами, про приїзд Абрамовича та Умерова ніхто не знав.
"3 березня він разом із Рустемом Умеровим народним депутатом та членом міжнародної переговорної групи, і зі своїм помічником Денисом приїхали до Києва. І зайшли до мого офісу в Києві. І одразу відчули себе погано: сльози, ломота, біль у голові. Зрозуміли: щось тут не те, швидко виїхали до Анкари. Там сказали, що це справді хімічне отруєння, а саме яка речовина поки що з'ясовують. Про те, що Абрамович збирався приїхати сюди, практично ніхто не знав. Все було в секреті", – розповів Джемілєв.
Отруєння Абрамовича у Києві
- Російський олігарх Роман Абрамович став посередником в організації переговорів України та Росії. Мета переговорів – укласти мирний договір та визначитись із гарантіями безпеки.
- 28 березня, напередодні переговорів, журналісти-розслідувачі з Bellingcat повідомили, що Роман Абрамович має двох членів української делегації. є ознаки ураження бойовою отруйною речовиною.
- Літак Абрамовича Hawker 800XP літав між Стамбулом, Києвом та Москвою. У трьох столицях Абрамович зустрічався із президентом Туреччини Ердоганом, нашим Володимиром Зеленським та, нарешті, Володимиром Путіним (23 березня). Абрамович передав Путіну записку, складену Володимиром Зеленським. У ній було зазначено умови української сторони.
- Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк пояснив, що російський олігарх відіграє ключову роль у переговорах.