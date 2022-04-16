Потерял зрение и облезла кожа: Джемилев рассказал подробности отравления Абрамовича

Джемилев рассказал о визите Абрамовича в Киев / Фото: Коллаж: Сегодня

Российский олигарх Роман Абрамович и Рустем Умеров были отравлены в Киеве неизвестным химическим веществом. Об этом в интервью "Крым.Реалии" рассказал народный депутат Украины, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев.

Джемилев рассказал подробности этого инцидента. По его словам, о приезде Абрамовича и Умерова никто не знал.

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"3 марта он вместе с Рустемом Умеровым народным депутатом и членом международной переговорной группы, и со своим помощником Денисом приехали в Киев. И зашли в мой офис в Киеве. И сразу почувствовали себя плохо: слезы, ломота, боль в голове. Поняли: что-то тут не то, быстро выехали в Анкару. Там сказали, что это действительно химическое отравление, а именно какое вещество, пока еще выясняют. О том, что Абрамович собирался приехать сюда, практически никто не знал. Все было в секрете", – рассказал Джемилев.

Отравление Абрамовича в Киеве