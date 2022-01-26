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ФОПи заявили про смерть учасника акції – у поліції спростували

Марія Дмитренко
26 січня, 10:23
Правоохоронці підтвердили, що людині насправді стало погано

Мітинг підприємців у Києві. Фото: колаж "Сьогодні"

Постраждалий під час вчорашнього штурму Верховної Ради помер. Поліція нібито чекає на експертизу, щоб з'ясувати від чого він помер.

Про це заявив лідер руху SaveФОП Сергій Доротич.

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Що кажуть у поліції?

У поліції спростували загибель протестувальника під час акції ФОПів під Верховною Радою у Києві. Постраждалому насправді стало погано, але медики надали йому допомогу, і він залишився живим.

Про це сайту "Сьогодні" розповіла пресофіцерка Печерського управління поліції Оксана Тищенко.

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"Людині стало погано. Їй була надана допомогу. Все з ним було добре. Інформація, що хтось помер під Верховною Радою не підтверджена ще з учорашнього дня. Яка доля цієї людини і що з нею зараз, нам невідомо. Але те, що біля парламенту вчора ніхто не помер – це факт", – сказала вона.

Чому протестують ФОПи

Також нагадаємо, через протести з парламенту евакуювали народних депутатів через підземний перехід.