ФОПи заявили про смерть учасника акції – у поліції спростували

Мітинг підприємців у Києві. Фото: колаж "Сьогодні"

Постраждалий під час вчорашнього штурму Верховної Ради помер. Поліція нібито чекає на експертизу, щоб з'ясувати від чого він помер.

Про це заявив лідер руху SaveФОП Сергій Доротич.

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Що кажуть у поліції?

У поліції спростували загибель протестувальника під час акції ФОПів під Верховною Радою у Києві. Постраждалому насправді стало погано, але медики надали йому допомогу, і він залишився живим.

Про це сайту "Сьогодні" розповіла пресофіцерка Печерського управління поліції Оксана Тищенко.

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"Людині стало погано. Їй була надана допомогу. Все з ним було добре. Інформація, що хтось помер під Верховною Радою не підтверджена ще з учорашнього дня. Яка доля цієї людини і що з нею зараз, нам невідомо. Але те, що біля парламенту вчора ніхто не помер – це факт", – сказала вона.

Чому протестують ФОПи

З 1 січня в Україні набув чинності закон про обов'язкове застосування ФОПами у роботі касових апаратів або програмних реєстраторів розрахункових операцій (РРО).

ФОПи вимагають від народних депутатів ухвалити законопроєкт №6376 про відстрочення цієї ініціативи. Підприємці скаржаться, що ще не відновили докарантинний рівень доходів, і ініціатива влади загрожує розоренням.

Біля будівлі парламенту вже неодноразово проходили масштабні акції протесту підприємців, які закінчувалися перекритим рухом у центрі Києва та сутичками з поліцією

Також нагадаємо, через протести з парламенту евакуювали народних депутатів через підземний перехід.