"Нічого обіцяти не можемо" – у Криму занервували після повернення "скіфського золота"

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Самопроголошений "глава" Криму Сергій Аксьонов відреагував на твіт президента України Володимира Зеленського про те, що після повернення скіфського золота Україна поверне Крим. Відеокоментар він записав у своєму Telegram-каналі .
Аксьонов згадав так званий референдум, де більшість кримчан нібито проголосували за входження Криму до складу Росії, а також слова президента РФ про те, що півострів відтепер належить РФ.
"Крим – російський назавжди. Наш президент у цьому питанні крапку поставив. Однозначно свою волю висловили кримчани на референдумі в 2014 році. Тому Зеленському, окрім дірки від бублика, нічого обіцяти не можемо. Питання це закрите", – заявив Аксьонов.
Апеляційний суд Амстердама 26 жовтня ухвалив, що колекція скіфського золота має бути передана Україні. Відповідне рішення оголосила головуючий суддя Пауліна Хофмейєр-Рюттен. За її словами, об'єкти, що оспорюються, є частиною культурної спадщини України і мають бути передані українській стороні.
Артефакти будуть у Нідерландах протягом трьох місяців, за цей період сторони можуть оскаржити це рішення у вищому суді. Після оскарження може пройти ще один рік, після чого Верховний суд ухвалить своє рішення.
Президент України привітав рішення суду наголосивши, що спочатку буде повернуто "скіфське золото", а потім і Крим.
Що відомо про "скіфське золото"
- Колекцію з 565 музейних предметів, наданих Центральним музеєм Тавриди, Керченським історико-культурним заповідником, Національним заповідником "Херсонес Таврійський" та Бахчисарайським історико-культурним заповідником було передано до Музею Алларда Пірсена в період з 6 лютого по 28 травня 2011 року. – золотий острів у Чорному морі".
- Після анексії півострова Росією виникла суперечка з стосовно того, повертати експонати до Криму чи на підконтрольну українській владі територію.
- У серпні 2014 року музей у Нідерландах вирішив не передавати експонати ні Україні, ні Криму до рішення компетентного судді чи угоди між сторонами.
- Окружний суд Амстердама у грудні 2016 року ухвалив, що "скіфське золото" має бути повернене українській стороні . Таке рішення суд ухвалив, ґрунтуючись на конвенції ЮНЕСКО. Вона свідчить, що твори мистецтва мають бути повернуті суверенній державі, яка надала їх для тимчасової експозиції. Проте окупанти подали апеляцію на це рішення до апеляційного суду Амстердама. Ще одне рішення на користь України суд виніс у 2018 році, однак і було оскаржено.
- 11 березня 2019 року суд Амстердама розпочав розгляд апеляції музеїв Криму про повернення "скіфського золота" .
- Частина "скіфського золота" повернулася до України вже у вересні 2014-го. Але із 584 експонатів Нідерланди повернули на батьківщину лише 19 експонатів – ті, що завжди зберігалися у Києві.
- Зареєстровані за російським законодавством так звані "російські кримські музеї", які є позивачами у справі про "скіфське золото", насправді не мали відношення до правовідносин , за якими артефакти було передано до Нідерландів.