Після авіакатастрофи: у Білорусі заборонили літати на Ан-12

За фактом аварії Ан-12 порушено кримінальну справу / Колаж "Сьогодні"
У Білорусі ввели тимчасову заборону на експлуатацію літаків Ан-12, один із яких розбився в Росії 3 листопада з невстановлених поки що причин.
Про це повідомляє національне агентство БЕЛТА з посиланням на прес-службу Мінтрансу республіки
Заходи після авіакатастофи
Міністерство транспорту Білорусі запровадило заборону на експлуатацію Ан-12 до закінчення розслідування причин аварії вантажного літака цього типу в Іркутській області, Росії. Лайнер належав білоруській авіакомпанії "Гродно".
За інформацією відомства, літаком керував досвідчений екіпаж, який складався із семи людей: двоє громадян Росії, три — Білорусії, два – України. "Командир мав загальний наліт понад 12 тисяч годин, у тому числі на типі АН-12 понад 7 тисяч", – додається у заяві відомства.
Що відомо
- У середу ввечері літак, що прямував з Якутська до Іркутська (Росія), зник з радарів під час заходу на друге коло при посадці. Надалі стало відомо, що він зазнав аварії в районі села Пивовариха і спалахнув.
- Ан-12, що розбився, експлуатувався з 1968 року.
- Увечері стали відомі свідчення диспетчера, що літак почав падати з 200 метрів після доповіді про захід на друге коло.
- Офіцер ЗСУ Анатолій Штефан (позивний Штірліц) у своєму Telegram опублікував перелік тих, хто був на борту. Другим пілотом виявився українець Олег Щучко. Також у літаку був ще один українець Олександр Чуприненко.
- МЗС України почало перевірку фактів перебування на борту літака громадян нашої країни.
- За фактом авіакатастрофи Слідчий комітет Росії порушив кримінальну справу.
- " Серед версій катастрофи розглядаються помилки пілотування, такі як перевищення кута атаки або пізнє ухвалення рішення про друге коло при посадці. Також розглядається технічна несправність літака, наприклад, відмова двигуна через зіткнення з птахами", – розповів агентству ТАСС представник авіаційних служб Росії.