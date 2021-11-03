После авиакатастрофы: в Беларуси запретили летать на Ан-12

По факту крушения Ан-12 возбуждено уголовное дело / Коллаж "Сегодня"

В Беларуси ввели временный запрет на эксплуатацию самолетов Ан-12, один из которых разбился в России 3 ноября по неустановленным пока причинам.

Об этом сообщает национальное агентство БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Минтранса республики.

Реклама

Меры после авиакатастофы

Министерство транспорта Беларуси ввело запрет на эксплуатацию Ан-12 до окончания расследования причин крушения грузового самолета этого типа в Иркутской области, России. Лайнер принадлежал белорусской авиакомпании "Гродно".

С места авиакатастрофы

По информации ведомства, самолетом управлял опытный экипаж, который состоял из семи человек: два гражданина России, три — Белоруссии, два – Украины. "Командир имел общий налет более 12 тысяч часов, в том числе на типе АН-12 более 7 тысяч", — добавляется в заявлении ведомства.

Реклама

Что известно