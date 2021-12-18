Посла РФ у Молдові запропонували оголосити персоною нон грата – що сталося

Офіційно уряд Молдови не прокоментував зустріч Васнєцова (праворуч) з представником невизнаної республіки/Колаж "Сьогодні"

У Молдові запропонували оголосити посла Росії в Кишиневі Олега Васнєцова персоною нон грата через його участь в інавгурації лідера невизнаного Придністров'я Вадима Красносільського.

Про це повідомляє місцева агенція point.md.

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Навколо посла

Таку пропозицію висловив голова Комісії з помилування засуджених при президенті Республіки Молдова Іон Гузун. Такою була його реакція на те, що 17 грудня надзвичайний і повноважний посол Російської Федерації в Молдові Олег Васнєцов брав участь у інавгурації Вадима Красносільського на посаду голови невизнанного придністровського регіону.

"Персона нон грата – Олег Васнєцов, Надзвичайний та Повноважний Посол Російської Федерації у Республіці Молдова. Потрібне формальне рішення", – написав Гузун у соцмережах.

Росія почала виявляти занепокоєння щодо цього факту. Однак поки що, як передає ТАРС, в адміністрації президента Молдови заявили, що не мають відношення до цієї ініціативи. Про це повідомила прессекретар президента Соріна Штефирце.

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Навколо Молдови