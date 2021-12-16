Порошенко увірвався в прямий ефір каналу "Рада" – відео скандалу

Порошенко скандалить із ведучими та Гетманцевим. Колаж "Сьогодні"

Лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко поскандалив з ведучими телеканалу "Рада", студію якого розгорнуто в кулуарах парламенту. Він увірвався в прямий ефір зі звинуваченнями, мовляв, канал перезапущено на користь Банкової.

У студії сидів "слуга народу" Данило Гетманцев, але в певний момент у кадрі з'явився Порошенко. Гетманцев та ведучі запропонували йому обернутися до камери та приєднатися до ефіру. У відповідь лідер ЄС заявив, що вони перешкоджають роботі депутатів своєю студією.

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Порошенко продовжив гнути свою лінію, заявивши про незаконне фінансування каналу.

"Хочу, щоб усі глядачі каналу "Рада" знали: зараз незаконно витрачено кошти платників податків. Кошти було використано без системи "Прозоро". Це є абсолютно корупційна схема. Більше того, ці вказівки Офісу президента перешкоджають роботі народних депутатів", – сказав він і перед тим, як піти, закликав одну з ведучих не брати в цьому участі.

Після скандалу депутат дав коментарі журналістам. Його запросили у будь-який час на канал "Рада", на що він назвав свої умови.

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"Я обов'язково цим скористаюся, коли редакційна політика каналу "Рада" відповідатиме статуту та закону", – пообіцяв Порошенко.

Що відбувається з каналом "Рада"