Пекельна відповідь. Порошенко пояснив, як зупинити Путіна у три прийоми

Зупинити агресію президента Росії Володимира Путіна проти України можуть три фактори – західні санкції, зміцнення української обороноздатності та переоцінка Кремлем власних сил.

Таку думку висловив в ефірі програми "Свобода слова Савік Шустер" на телеканалі "Україна 24" лідер партії "Європейська солідарність", п’ятий президент України Петро Порошенко.

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"Для того, щоб зупинити Путіна, мають бути три фактори. Перший фактор – Росія має бути слабкою, і послаблять Росію потужні "пекельні санкції", які мають прийняти наші партнери... Друга позиція – Україна має бути сильною. Сильною вона буде насамперед через зміцнення обороноздатності", – розповів Порошенко.

За його словами, влада має створити стратегічні резерви на випадок мобілізації.

"Я знаю, що це таке – проводити мобілізацію в умовах порожнього резерву. Ми маємо розробити план мобілізації та запустити його з перших хвилин агресії. Зараз потрібно мати першу чергу резерву, ми її створили, вона є. Але нам потрібне речове, продовольче, бойове , паливне, медичне та інше забезпечення для того, щоб мати можливість протистояти агресорам", – пояснив політик.

П'ятий президент наголошує, що необхідно терміново внести зміни до держбюджету, щоб збільшити фінансування армії.

"Нам треба знати, що потрібно просити у наших партнерів. Ми маємо забезпечити засоби протиповітряної оборони, ми повинні забезпечити позицію радіоелектронної боротьби, повинні забезпечити засоби розвідки, повинні забезпечити контрбатареї. Так Путін не матиме жодних ілюзій, яку ціну він заплатить, коли піде на нас у наступ", – зазначив він.

Також Порошенко наголосив, що Путін сьогодні сп'янів від своєї безкарності, і Захід може цим скористатися.

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"Група старців" у Росії приймає рішення, що здобувши перемогу в Криму та Севастополі в 2014, як вони вважають, здобувши перемогу на Донбасі, як вони вважають, здобувши перемогу в Сирії, як вони вважають, вони ж божевільні, здобувши перемогу в Білорусі у 2020 року, здобувши перемогу в Казахстані у 2021-2022 році, на сьогодні вони сп'яніли від власної безкарності, того, що вони можуть іти далі й далі, оскільки не отримали відповідної реакції світу. Світ сьогодні повинен зробити "пекельну відповідь" у разі, якщо Путін остаточно збожеволіє", – сказав п'ятий президент.

Росія погрожує Заходу через Україну

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров після переговорів із держсекретарем США Ентоні Блінкеном 21 січня пригрозив "серйозними наслідками" у разі "масштабного розгортання сил та засобів" НАТО в Україні.

"До Блінкена чітко доведено, що подальше ігнорування законних занепокоєнь Російської Федерації, пов'язаних насамперед із військовим освоєнням Сполученими Штатами та їх натовськими союзниками території України, що триває, на тлі масштабного розгортання сил і засобів Альянсу поблизу наших кордонів, матиме найсерйозніші наслідки. Цього можна уникнути, якщо Вашингтон позитивно відреагує на наші проєкти угод щодо гарантій безпеки, письмову постатейну реакцію американської сторони, на які ми очікуємо отримати наступного тижня", – йдеться у повідомленні МЗС РФ.

Водночас Лавров заявив, що РФ не збирається нападати на Україну.

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Наразі біля кордонів України Росія розмістила приблизно 100-тисячну армію, а днями "несподівано" розпочала нові військові навчання. Також була опублікована карта місць дислокації російських військ.

Найімовірнішим періодом для вторгнення в Україну експерти називають другу половину січня. Нібито на цей момент закінчиться перекидання військ, плюс відбудуться переговори РФ зі США, НАТО та ОБСЄ. Але, як стало відомо The New York Times, можливий напад переноситься через погоду.