"Зелена шмаркля" та шалені фобії: всі подробиці нападу на Порошенко с зеленкою

Порошенко звинуватив в інциденті Зеленського. Фото: колаж "Сьогодні"

У вівторок, 24 серпня, в центрі Києва п'ятого президента України Петра Порошенка облили зеленкою. Потерпілий заявив, що за "нападом" на нього стоїть діючий президент Володимир Зеленський. В Офісі глави держави дані звинувачення спростували, зазначивши, що політичний аутсайдер намагається пропіаритися на звичайному хуліганстві. Сайт "Сьогодні" з'ясував всі подробиці інциденту.

Напад з зеленкою

У вівторок, 24 серпня, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко взяв участь у "Марші патріотів". Коли колона учасників акції рухалася по Алеї Героїв Небесної Сотні, до колишнього президента підбіг чоловік і хлюпнув йому в обличчя зеленку.

Столичні поліцейські змогли оперативно затримати зловмисника. Ним виявився уродженець Козельця, Чернігівської області, 1999 року народження, на ім'я Юрій. Правоохоронці доставили чоловіка в Печерське управління поліції і відкрили кримінальне провадження за ч.1 ст.296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Нападнику загрожує до п'яти років обмеження волі.

Напавшим з зеленкою на Порошенко виявився мешканець Черніговської області / Фото: Київ Оперативний

Провокація Офісу президента

Після інциденту Порошенко виступив перед своїми прихильниками на Співочому полі і заявив, що вважає організатором такої дії президента України Володимира Зеленського .

"Не хотів цього говорити, але змушений сказати. Володимир Олександрович, я розумію – страшно. Я розумію, що ви волонтерів, військових, справжніх патріотів боїтеся більше, ніж Путіна. Не намагайтеся нас зупинити вашою зеленою шмарклею. У вас нічого не вийде, хоча зараз ви сховали цих негідників на Банковій", – сказав Порошенко.

Порошенко звинуватив у нападі Зеленського. Фото: прес-служба "Європейскої солідарності"

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Фобія інформаційного аутсайдера

У той же час, на Банковій вважають, що напад з зеленкою на п'ятого президента Петра Порошенка – звичайне хуліганство, а то, що він пов'язав його з чинним главою держави Володимиром Зеленським – "фобія" і "безглуздий привід" потрапити в ЗМІ.

Так радник глави Офісу Президента Михайло Подоляк відповів виданню LIGA.net на підозри Порошенко на адресу Зеленського. За словами чиновника, заяви Порошенка "потрібно розглядати тільки через призму його шалених фобій".

"24 серпня п'ятий президент виявився абсолютним інформаційним аутсайдером – і тому використовував навіть настільки безглуздий і відверто хуліганський привід, щоб хоч якось перебити вкрай позитивну парадну повістку", – сказав Подоляк.

Радник глави Офісу президента підкреслив, що Зеленський і його підлеглі не влаштовували провокації проти Порошенка.

"Якщо Порошенко дійсно заявив, що інцидент з зеленкою був спробою зупинити волонтерів та ветеранів, то це дуже дурне заяву, навіть якось ніяково за Порошенко. Ці люди захищали Україну від зовнішньої агресії і їх не зупиняли набагато серйозніші речі, ніж зеленка", – додав Подоляк.

Він підсумував, що події вже дала оцінку поліція, відкривши проти підозрюваного 1999 року народження кримінальну справу за хуліганство – "і до цього нічого додати".

Михайло Подоляк: Заяви Порошенка треба розглядати через призму його фобій. Фото: facebook.com/mpodolyak2

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