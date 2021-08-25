"Зеленая сопля" и неистовые фобии: все подробности нападения на Порошенко с зеленкой

Порошенко обвинил в инциденте Зеленского. Фото: коллаж "Сегодня"

Во вторник, 24 августа, в центре Киева пятого президента Украины Петра Порошенко облили зеленкой. Пострадавший заявил, что за "нападением" на него стоит действующий президент Владимир Зеленский. В Офисе главы государства данные обвинение опровергли, отметив, что политический аутсайдер пытается пропиариться на обычном хулиганстве. Сайт "Сегодня" выяснил все подробности инцидента.

Нападение с зеленкой

Во вторник, 24 августа, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко принял участие в "Марше патриотов". Когда колонна участников акции двигалась по Аллее Героев Небесной Сотни, к бывшему президенту подбежал мужчина и плеснул ему в лицо зеленку.

Столичные полицейские смогли оперативно задержать злоумышленника. Им оказался уроженец Козельца, Черниговской области, 1999 года рождения, по имени Юрий. Правоохранители доставили мужчину в Печерское управление полиции и открыли уголовное производство по ч.1 ст.296 (Хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Нападавшему грозит до пяти лет ограничения свободы.

Напавшим с зеленкой на Порошенко оказался житель Черниговской области / Фото: Киев Оперативный

Провокация Офиса президента

После инцидента Порошенко выступил перед своими сторонниками на Певческом поле и заявил, что считает организатором данного действия президента Украины Владимира Зеленского.

"Не хотел этого говорить, но вынужден сказать. Владимир Александрович, я понимаю – страшно. Я понимаю, что вы волонтеров, военных, настоящих патриотов боитесь больше, чем Путина. Не пытайтесь нас остановить вашей зеленой соплей. У вас ничего не получится, хотя сейчас вы спрятали этих негодяев на Банковой", – сказал Порошенко.

Порошенко обвинил в организации нападения Зеленского. Фото: пресс-служба "Европейской солидарности"

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Фобия информационного аутсайдера

В то же время, на Банковой считают, что нападение с зеленкой на пятого президента Петра Порошенко – обычное хулиганство, а то, что он связал его с действующим главой государства Владимиром Зеленским – "фобия" и "нелепый повод" попасть в СМИ.

Так советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк ответил изданию LIGA.net на подозрения Порошенко в адрес Зеленского. По словам чиновника, заявления Порошенко "нужно рассматривать только через призму его неистовых фобий".

"24 августа пятый президент оказался абсолютным информационным аутсайдером – и потому использовал даже столь нелепый и откровенно хулиганский повод, чтобы хоть как-то перебить крайне позитивную парадную повестку", – сказал Подоляк.

Советник главы Офиса президента подчеркнул, что Зеленский и его подчиненные не устраивали провокации против Порошенко.

"Если Порошенко действительно заявил, что инцидент с зеленкой был попыткой остановить волонтеров и ветеранов, то это очень глупое заявление, даже как-то неловко за Порошенко. Эти люди защищали Украину от внешней агрессии и их не останавливали гораздо более серьезные вещи, чем зеленка", – добавил Подоляк.

Он подытожил, что происшествию уже дала оценку полиция, открыв против подозреваемого 1999 года рождения уголовное дело за хулиганство – "и к этому нечего добавить".

Михаил Подоляк: заявления Порошенко нужно рассматривать через призму его фобий. Фото: facebook.com/mpodolyak2

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