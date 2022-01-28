Попався на хабарі: НАБУ затримало депутата від "Слуги народу"

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Детективи Національного антикорупційного бюро затримали народного депутата від "Слуги народу" Сергія Кузьміних. Про це повідомляє пресслужба НАБУ.

Наразі Бюро не може затримати нардепа згідно з законом. Відомство звернеться до генпрокурора для підписання підозри.

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"Щойно НАБУ, САП та ОГП упіймали "на гарячому" чинного народного депутата України під час отримання хабара у розмірі 558 тис. грн. За даними слідства, чиновник отримав кошти за надання допомоги в укладанні договорів між приватними компаніями та лікарнею у Житомирській області", – йдеться у повідомленні.

Про те, що був затриманий нардеп від "слуг" на своїй сторінці Facebook повідомив журналіст Юрій Бутусов.

Йдеться нібито про відкат 30% (близько 10 мільйонів гривень) на закупівлю обладнання для лікарні. Про це повідомив народний депутат Сергій Лещенко у своєму Telegram-каналі.

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Хто такий Кузьміних

Сергій Кузьміних народився у Житомирі у 1983 році.

Навчався у Житомирському військовому інституті імені С. П. Корольова за спеціальністю "інженер-системотехнік". Пізніше став підприємцем та головою "Міжнародного благодійного фонду братів Кузьміних".

З 2019 року – народний депутат у Верховній Раді IX скликання. Кузьміних є членом Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування у парламенті.

До того ж, він є братом відомого українського військового, одного з "кіборгів" підполковника Олега Кузьміних, який командував підрозділом "кіборгів" і 20 січня 2015 року потрапив у полон проросійських бойовиків.