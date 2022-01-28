Попался на взятке: НАБУ задержало депутата от "Слуги народа"

Народный депутат Сергей Кузьминых / Фото: Коллаж: Сегодня

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали народного депутата от "Слуги народа" Сергей Кузьминых. Об этом сообщает пресс-служба НАБУ.

В настоящее время Бюро не может задержать нардепа по закону. Ведомство обратится к генпрокурору для подписания подозрения

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"Только что НАБУ, САП и ОГП поймали "на горячем" действующего народного депутата Украины во время получения взятки в размере 558 тыс. грн. По данным следствия, чиновник получил средства за оказание помощи в заключении договоров между частными компаниями и больницей в Житомирской области", – говорится в сообщении.

О том, что сбыл задержан нардеп от "слуг" на своей странице в Facebook сообщил журналист Юрий Бутусов.

Кто такой Кузьминых

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Сергей Кузьминых родился в Житомире в 1983 году.

Учился в Житомирском военном институте имени С. П. Королева по специальности "инженер-системотехник". Позже стал предпринимателем и председателем "Международного благотворительного фонда братьев Кузьминых"

С 2019 года – народный депутат в Верховной Раде IX созыва. Кузьминых является членом Комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования в парламенте.

Кроме того, он брат известного украинского военного, одного из "киборгов" подполковника Олега Кузьминых, который командовал подразделением "киборгов" и 20 января 2015 года попал в плен пророссийских боевиков.