Чекайте армію Росії – Польща попередила ЄС, чим небезпечний "Північний потік – 2"

Голова Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох говорить про загрозу "Північного потоку - 2"/Колаж "Сьогодні"

У Варшаві виникло нове побоювання щодо того, як Росія може використовувати газопровід "Північний потік – 2" проти Європейського Союзу. Про це заявив на пресконференції в Брюсселі за підсумками зустрічі радників з національної безпеки країн-членів НАТО голова Бюро національної безпеки Польщі Павел Солох.

Про це повідомляють польські парламентські ЗМІ.

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Військова загроза

На думку Солоха, "Північний потік – 2" може стати приводом для збільшення військової присутності Росії в Балтійському морі.

"У ході двосторонніх зустрічей (в НАТО. – Ред.) ми говорили про безпеку в регіоні Балтійського моря в контексті завершення будівництва газопроводу "Північний потік – 2". Це критична інфраструктура, що дає підтекст для збільшення військової присутності Росії в регіоні Балтійського моря", – сказав Солох.

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Позиція Польщі

На сьогодні саме Польща гостро порушує питання загрози з боку російського проєкту "Північний потік – 2" всій Європі, тоді як Німеччина наполягає на якнайшвидшому запуску цієї газотранспортної системи.

Угода США і Німеччини щодо "Північного потоку – 2" означає перемогу Російської Федерації. Про це заявив прессекретар президента Польщі Анджея Дуди Блажей Спихальський, повідомляло Польське радіо 22 липня.

Нагадаємо, 5 жовтня Датське енергетичне агентство схвалило введення в експлуатацію російського газопроводу "Північний потік – 2".