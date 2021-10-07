Ждите армию России – Польша предупредила ЕС, чем опасен "Северный поток – 2"

Глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох говорит об угрозе "Северного потока - 2"/Коллаж "Сегодня"

В Варшаве возникло новое опасение относительно того, как Россия может использовать газопровод "Северный поток – 2" против Европейского Союза. Об этом заявил на пресс-конференции в Брюсселе по итогу встречи советников по национальной безопасности стран-членов НАТО глава Бюро национальной безопасности Польши Павел Солох.

Об этом сообщают польские парламентские СМИ.

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Военная угроза

По мнению Солоха, "Северный поток – 2" может стать поводом для увеличения военного присутствия России в Балтийском море

"В ходе двусторонних встреч (в НАТО. – Ред.) мы говорили о безопасности в регионе Балтийского моря в контексте завершения строительства газопровода "Северный поток – 2". Это критическая инфраструктура, что дает подтекст для увеличения военного присутствия России в регионе Балтийского моря", – сказал Солох.

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Позиция Польши

На сегодняшний день именно Польша остро поднимает вопрос угрозы со стороны российского проекта "Северный поток – 2" всей Европе, в то время как Германия настаивает на скорейшем запуске этой газотранспортной системы.

Сделка США и Германии по "Северному потоку – 2" означает победу Российской Федерации. Об этом заявил пресс-секретарь президента Польши Анджея Дуды Блажей Спыхальский, сообщало Польское радио 22 июля.

Напомним, 5 октября Датское энергетическое агентство одобрило введение в эксплуатацию российского газопровода "Северный поток – 2".