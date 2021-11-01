Прощавай, Європа? Через липові COVID-сертифікати Україні можуть загрожувати неприємності

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Заступник міністра охорони здоров'я Марія Карчевич розповіла, що в Україні підробляють COVID-сертифікати , але лише на рівні внесення даних у базу. Про це пише РБК-Україна .

За її словами, загрози, що Україна буде виключена з довірчої мережі електронного здоров'я ЄС, наразі немає.

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"Загрози, що Україна буде виключена з Довірчої мережі е-здоров'я ЄС, поки що немає. Ми пройшли оцінку технічної відповідності, тобто наші COVID-сертифікати повністю відповідають усім вимогам ЄС і підробити їх неможливо. Можна лише внести недостовірні дані до електронної системи охорони здоров'я, але масово такі випадки поки що не фіксуються. Це поодинокі факти і ведуться кримінальні провадження", – уточнила Карчевич.

Раніше ми писали про те, що у додатку Дія спростили отримання COVID-сертифікатів. Тепер для цього не потрібно підтверджувати особу за допомогою Photo ID, достатньо авторизуватися через Bank ID або Mobile ID.

Як отримати сертифікат у програмі?

Оновіть програму "Дія" до останньої версії AppStore або Google Play.

Натисніть "Послуги" та виберіть "COVID-сертифікати" — "Отримати сертифікат".

Поставте галочку, щоб дати згоду на передачу даних з електронної системи охорони здоров'я в "Дію".

Як створити сертифікат на сайті?

Авторизуйтесь на порталі.

У меню "Послуги" натисніть "Здоров'я", потім – "COVID19-сертифікат про вакцинацію".

Погодьте передачу даних із Електронної системи охорони здоров'я до "Дії".

В Україні посилили боротьбу з підробками сертифікатів