Прощай, Европа? Из-за липовых COVID-сертификатов Украине могут грозить неприятности

Поддельные сертификаты могут подорвать репутацию Украины / Фото: Коллаж: Сегодня

Заместитель министра здравоохранения Мария Карчевич рассказала, что в Украине подделывают COVID-сертификаты, но все только на уровне внесения данных в базу. Об этом пишет РБК-Украина.

По ее словам, угрозы, что Украина будет исключена из доверительной сети электронного здоровья ЕС, пока нет.

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"Угрозы, что Украина будет исключена из Доверительной сети е-здоровья ЕС, пока нет. Мы прошли оценку технического соответствия, то есть наши COVID-сертификаты полностью отвечают всем требованиям ЕС и подделать их невозможно. Можно только внести недостоверные данные в электронную систему здравоохранения, но массово такие случаи пока не фиксируются. Это одиночные факты и ведутся уголовные производства", – уточнила Карчевич.

Ранее мы писали о том, что в приложении "Дія" упростили получение COVID-сертификатов. Теперь для этого не нужно подтверждать личность с помощью Photo ID, достаточно авторизоваться через Bank ID или Mobile ID.

Как получить сертификат в приложении?

Обновите приложение "Дія" до последней версии в AppStore или Google Play.

Нажмите "Услуги" и выберите "COVID-сертификаты" — "Получить сертификат".

Поставьте галочку, чтобы дать согласие на передачу данных из Электронной системы здравоохранения в "Дію".

Как создать сертификат на сайте?

Авторизируйтесь на портале.

В меню "Услуги" нажмите пункт "Здоровье", затем – "COVID19-сертификат о вакцинации".

Согласуйте передачу данных из Электронной системы здравоохранения в "Дію".

В Украине ужесточили борьбу с подделками сертификатов