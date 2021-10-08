Чому помер нардеп Поляков? У поліції розкрили причину

У поліції прокоментували смерть Антона Полякова / Фото: Колаж: Сьогодні
У Києві народний депутат України Антон Поляков помер після того, як йому стало погано в таксі. Його намагалися врятувати медики швидкої допомоги, однак не змогли.
Про це сайту "Сьогодні" розповіли в Нацполіції.
"За попередньою інформацією, йому стало погано, лікарі намагалися реанімувати. Факт кваліфікований за статтею "Вбивство" з відміткою "природна смерть". Причину точну встановить розтин", – повідомила нам речник поліції Києва Юлія Гірдвіліс.
Зараз поліцейські з'ясовують усі обставини смерті народного депутата. Тіло загиблого направлять на судово-медичну експертизу, яка має встановити причину смерті.
Що відомо про Антона Полякова?
- Антон Поляков народився 11 листопада 1987 року в Чернігові в багатодітній родині. У нього залишилися дружина і дві дочки.
- Він потрапив до Верховної Ради від партії "Слуга народу". Але 15 листопада 2019-го його і Анну Скороход виключили з фракції. Офіційна причина – неголосування за законопроєкти, за якими є спільне рішення фракції.
- А в грудні 2019 року Поляков взагалі вирішив вийти з партії "Слуга народу" і в 2020-му році став членом партії "За майбутнє".
- Також Поляков відомий тим, що подав більш ніж 6 тисяч поправок до банківського законопроєкту, який регулює питання виведених з ринку банків. Взагалі до законопроєкту подали рекордну кількість поправок – понад 16 тисяч.
- 2 вересня 2020 року на Полякова напали в центрі Києва. Невідомий на вулиці почав душити нардепа і погрожувати йому. Потім нападник завдав кілька ударів в область грудної клітки.