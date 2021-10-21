План Києва: найманець Косяк стане "наочним посібником" вторгнення Росії на Донбас

Російський військовий Косяк не туди зайшов / Колаж "Сьогодні"

Україна допустить представників міжнародних організацій до затриманого 13 жовтня члена збройного формування Російської Федерації Андрія Косяка. А також надасть урядам всіх держав, де є посольства нашої країни, докази причетності Росії до злочинів на території чужої держави.

Про це в коментарі "Сьогодні" розповів спікер МЗС України Олег Ніколенко.

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"Україна готова надати міжнародним організаціям, зокрема Міжнародному комітету Червоного Хреста, допуск до члена збройного формування Російської Федерації Андрія Косяка. Міжнародне співтовариство повинно побачити, кого Росія направляє воювати проти українського народу" , – повідомив Ніколенко.

Інформування посольств

За словами речника МЗС, про факт затримання Косяка під час виконання розвідувальної операції і зібрані задокументовані докази його участі в бойових діях будуть проінформовані іноземні уряди. Таким чином вони отримають докази російської агресії і грубого порушення Росією домовленостей лідерів "нормандського формату".

Роботу з інформування влади інших держав повинні виконати посольства України в цих країнах.

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Ситуація з Косяком