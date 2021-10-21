План Києва: найманець Косяк стане "наочним посібником" вторгнення Росії на Донбас

Російський військовий Косяк не туди зайшов / Колаж "Сьогодні"
Україна допустить представників міжнародних організацій до затриманого 13 жовтня члена збройного формування Російської Федерації Андрія Косяка. А також надасть урядам всіх держав, де є посольства нашої країни, докази причетності Росії до злочинів на території чужої держави.
Про це в коментарі "Сьогодні" розповів спікер МЗС України Олег Ніколенко.
"Україна готова надати міжнародним організаціям, зокрема Міжнародному комітету Червоного Хреста, допуск до члена збройного формування Російської Федерації Андрія Косяка. Міжнародне співтовариство повинно побачити, кого Росія направляє воювати проти українського народу" , – повідомив Ніколенко.
Інформування посольств
За словами речника МЗС, про факт затримання Косяка під час виконання розвідувальної операції і зібрані задокументовані докази його участі в бойових діях будуть проінформовані іноземні уряди. Таким чином вони отримають докази російської агресії і грубого порушення Росією домовленостей лідерів "нормандського формату".
Роботу з інформування влади інших держав повинні виконати посольства України в цих країнах.
Ситуація з Косяком
- Близько 10:45 13 жовтня група озброєних осіб з пов'язками СЦКК під прикриттям проведення робіт з розмінування здійснювала розвідку залишених позицій ЗСУ на Донбасі.
- Проходячи повз оперативна група ЗСУ затримала представника російських збройних формувань: громадянина РФ Косяка Андрія Валентиновича, 1978 року народження. У нього було вилучено зброю та боєприпаси.
- Член збройного формування РФ в даний час знаходиться під вартою за постановою Сєверодонецького міського суду Луганської області.
- Йому повідомили підозру в участі в незаконних збройних формуваннях за частиною 2 статті 260 Кримінального кодексу України.