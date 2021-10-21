План Киева: наемник Косяк станет "наглядным пособием" вторжения России на Донбасс

Российский военный Косяк не туда зашел / Коллаж "Сегодня"
Украина допустит представителей международных организаций к задержанному 13 октября члену вооруженного формирования Российской Федерации Андрея Косяка. А также предоставит правительствам всех государств, где есть посольства нашей страны, доказательства причастности России к преступлениям на территории чужого государства.
Об этом в комментарии "Сегодня" рассказал спикер МИДа Украины Олег Николенко.
"Украина готова предоставить международным организациям, в частности Международному комитету Красного Креста, допуск к Андрею Косяку. Международное сообщество должно увидеть, кого Россия направляет воевать против украинского народа", – сообщил Николенко.
Информирование посольств
По словам спикера МИД, о факте задержание Косяка во время выполнения разведывательной операции и собранные задокументированные доказательства его участия в боевых действиях будут проинформированы иностранные правительства. Таким образом они получат доказательства российской агрессии и грубого нарушения Россией договоренностей лидеров "нормандского формата".
Роботу по информированию властей других государств должны выполнить посольства Украины в этих странах.
Ситуация с Косяком
- Около 10:45 13 октября группа вооруженных лиц с повязками СЦКК под прикрытием проведения работ по разминированию осуществляла разведку оставленных позиций ВСУ на Донбассе.
- Проходившая мимо оперативная группа ВСУ задержала представителя российских вооруженных формирований: гражданина РФ Косяка Андрея Валентиновича, 1978 года рождения. У него было изъято оружие и боеприпасы.
- Член вооруженного формирования РФ в настоящее время находится под стражей по постановлению Северодонецкого городского суда Луганской области.
- Ему сообщили подозрение в участии в незаконных вооруженных формированиях по части 2 статьи 260 Уголовного кодекса Украины.