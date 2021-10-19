Перший пішов: міністр Абрамовський написав заяву про відставку

Міністр охорони навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський написав заяву про звільнення.
Про це журналістам розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.
"Я бачив, що він (Абрамовський. – Ред.) написав заяву (про відставку. – Ред.). Я заходив якраз до голови (Верховної Ради. – Ред.) і він виходив", – сказав він.
Відставки в Кабміні
Найближчим часом можуть замінити до п'яти міністрів.
Так, під загрозою звільнення:
- віцепрем'єр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський;
- міністр соцполітики Марина Лазебна;
- міністр оборони Андрій Таран;
- перший віцепрем'єр – міністр економіки Олексій Любченко.
Раніше ми повідомляли, що у "Слузі народу" навіть натякнули на відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і всього його уряду, мовляв, тепер перед Кабміном стоять інші завдання, для яких потрібні нові люди.
Також нагадаємо, фракція "Слуга народу" відправила у відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.