Перший пішов: міністр Абрамовський написав заяву про відставку

Міністр охорони навколишнього середовища і природних ресурсів Роман Абрамовський написав заяву про звільнення.

Про це журналістам розповів голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

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"Я бачив, що він (Абрамовський. – Ред.) написав заяву (про відставку. – Ред.). Я заходив якраз до голови (Верховної Ради. – Ред.) і він виходив", – сказав він.

Відставки в Кабміні

Найближчим часом можуть замінити до п'яти міністрів.

Так, під загрозою звільнення:

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віцепрем'єр з питань стратегічних галузей промисловості Олег Уруський;

міністр соцполітики Марина Лазебна;

міністр оборони Андрій Таран;

перший віцепрем'єр – міністр економіки Олексій Любченко.

Раніше ми повідомляли, що у "Слузі народу" навіть натякнули на відставку прем'єр-міністра Дениса Шмигаля і всього його уряду, мовляв, тепер перед Кабміном стоять інші завдання, для яких потрібні нові люди.

Також нагадаємо, фракція "Слуга народу" відправила у відставку спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова.