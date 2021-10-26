Переворот у Судані: у сутичках з військовими загинули 7 людей, понад 100 поранених

Протести в Судані почалися після військового перевороту. Фото: RASD SUDAN NETWORK via REUTERS

Під час протестів у Судані, де відбувся військовий переворот, загинуло як мінімум семеро людей, 140 отримали поранення.

Як повідомляє BBC, військові відкривали вогонь протестувальникам, які виступають за відновлення цивільного правління в Судані.

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Один із активістів повідомив, що спочатку військові застосували світлошумові гранати, а потім почали стріляти бойовими патронами.

Незважаючи на відсіч військових, протести в країні не вщухають. Аеропорт Хартума закрито, міжнародні рейси припинено. Інтернет та телефонний зв'язок у Судані також не працюють.

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Що відомо

У Судані 25 жовтня військові здійснили спробу державного перевороту. Після цього у столиці країни – Хартумі – люди вийшли на протести проти захоплення влади. Під час них спалахнули зіткнення. У відповідь правоохоронці відкрили вогонь щодо учасників акції.

Верховний генерал Судану Абдель Фаттах аль-Бурхан оголосив в країні режим НС і розпустив уряд. Він також заявив, що вибори в країні пройдуть влітку 2023 року.

На тлі подій у Судані МЗС України рекомендувало українцям утриматися від поїздок до цієї країни.

Протягом останніх двох років у країні кермо влади ділять між собою військові та цивільні групи. Це відбувається в результаті військового перевороту та повалення президента Омара аль-Башира в 2019 році, який керував Суданом 30 років. Наразі він перебуває під вартою в Судані, де його засудили за звинуваченням у корупції. Екс-президента країни також звинувачують в геноциді та військових злочинах.

Раніше ми повідомляли, що у Судані уклали мир після 17 років війни.

Також нагадаємо, в ході акцій протестів в Судані в липні 2019 року були застрелені п'ятеро студентів, після чого в країні у всіх школах призупинили навчальний процес.