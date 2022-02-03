Перед зустріччю з Путіним Ердоган прибув до України: про що будуть переговори із Зеленським

Президент Туреччини Реджеп Ердоган (фото зліва) та президент України Володимир Зеленський (фото справа) / Фото: Колаж: Сьогодні

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган прибув до Києва із плановим візитом у рамках Стратегічної ради Україна – Туреччина Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

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Повідомляється, що о 13.00 відбудеться офіційна церемонія зустрічі президентів у Маріїнському палаці. На 15.25 заплановано зустріч Зеленського та Ердогана з представниками ЗМІ.

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Мета візиту

погодження угоди про зону вільної торгівлі, яку країни узгодили ще у 2010 році, проте не затвердили через розбіжності щодо тарифів.

обговорення питань розширення співпраці у військовій галузі, зокрема плани будівництва в Україні заводу з виробництва безпілотників Байрактар.

обговорення теми загрози російського вторгнення в Україну.

Міністр оборони Олексій Резніков в ефірі телеканалу Україна 24 розповів про те, що в ході візиту Реджепа Ердогана планується підписання угоди в рамках співпраці України та Туреччини щодо високих військових технологій.

"Підписувати від імені уряду угоду буду я, і після підписання вона буде направлена до Верховної Ради на ратифікацію. Одним із моментів наповнення цієї угоди буде будівництво заводу Байрактар, який виготовляє безпілотні літальні апарати", – розповів міністр.

Туреччина готова допомогти Україні

20 січня 2021 року президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган запропонував організувати у себе в країні зустріч президентів України та Росії Володимира Зеленського та Володимира Путіна віч-на-віч. Він вважає, що така зустріч – це головна надія на те, щоб усунути "атмосферу війни".

27 січня Ердоган заявив, що Туреччина виконає свої зобов'язання у рамках НАТО у разі вторгнення Росії до України. При цьому турецький лідер не уточнив, на які кроки готова країна та про які зобов'язання як члена Альянсу йдеться.

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Нагадаємо, що після зустрічі із Зеленським президент Туреччини чекає в Анкарі Володимира Путіна, однак точної дати цього візиту поки що немає. "Дата візиту Путіна до Туреччини для зустрічі з Ердоганом поки що не погоджена", – заявив 3 лютого Дмитро Пєсков, прессекретар господаря Кремля.