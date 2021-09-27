Перед візитом Ердогана до Путіна Туреччина обстріляла російські вертольоти

Туреччина і Росія знову конфліктують. Колаж "Сьогодні"

Напередодні візиту турецького лідера Реджепа Таїпа Ердогана в РФ (29 вересня) в Сирії турецькі військові обстріляли два російські вертольоти, але, правда, збити не вдалося.

Про це повідомляє Сирійський центр моніторингу за дотриманням прав людини SOHR.

Реклама

Зазначається, що турецькі сили завдали удару керованими ракетами "земля-повітря" по вертольотах, коли вони парили над селом Аль-Дердара (недалеко від російської бази) на півночі від міста Таль-Тамр провінції Хасака.

На обстріл російські вертольоти швидко зреагували і випустили теплові пастки – туркам не вдалося збити росіян і вертольоти залишили небезпечний район.

Реклама

Чк повідомляє Al Arabiya, поява російських вертольотів співпала з інтенсивним ракетним обстрілом в районі населеного пункту Аль-Дердара підтримуваними Туреччиною ополченцями "Національної армії".

Ці події сталися після того, як російська авіація два дні поспіль проводила рейди на турецькі зони впливу на півночі Сирії в додаткових спробах чинити тиск на Туреччину і домогтися політичних успіхів напередодні зустрічі президентів Ердогана і Путіна, яка повинна відбутися в Сочі 29 вересня.

Протистояння Росії та Туреччини в Сирії

У лютому 2020 року війська Асада за підтримки Росії завдали потужного авіаудару в районі провінції Ідліб. В результаті загинули десятки турецьких військових. У відповідь на ці атаки турецькі війська завдали удару по сирійським військовим з землі і повітря.

Анкара заявляла, що атака на них в Сирії – це напад на Північноатлантичний альянс. Тоді на ескалацію конфлікту різко відреагували в США і НАТО. Та Альянс відмовився застосовувати п'яту статтю щодо захисту союзника, а в Росії запевняли, що не брали участі в ударі.

Сторони обмінювалися гнівними дипломатичними заявами, дійшла справа до ультиматумів. У російських ЗМІ тодішній рівень відносин між Анкарою і Москвою називали найгіршим з 2015 року. Читайте в нашому матеріалі, чому в лютому 2020-го Росія і Туреччина зійшлися в Сирії.

Тим часом 29 вересня очікується візит Ердогана до Путіна, але на цей раз у нього особливий підтекст. Спочатку турецький лідер під час виступу на Генасамблеї ООН виступив на підтримку територіальної цілісності України і заявив, що анексію Криму Туреччина не визнає. У Кремлі залишилися дуже незадоволені його поведінкою. А тепер ще й загострення конфлікту в Сирії між РФ і Туреччиною.