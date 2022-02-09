Відповімо гідно! У Києві погрозили пальцем депутату Словаччини

/ Фото: Колаж: Сьогодні

Будь-яке нешанобливе поводження з державною символікою України категорично неприпустима.

Про це заявив на пресконференції міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, прокоментувавши інцидент з українським прапором, який облив водою словацький депутат від партії "Народна партія Наша Словаччина" Андрій Медвецький, повідомляє Укрінформ.

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"Такі речі не забуваємо"

Міністр заявив, що якщо Андрій Медвецький не вибачиться особисто, Україна "знайде можливість гідно відповісти на цей зневажливий крок".

"Я негайно, дізнавшись про цей факт, доручив посольству України в Словаччині висловити протест, тому що це робиться в цих ситуаціях, і вимагати вибачень від тієї людини, яка це зробила", – сказав Кулеба.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба. / Фото: Укрінформ

Міністр також зазначив, що ніхто не буде зневажливо ставитись до української державної символіки:

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"Ми такі речі не забуваємо. Ніхто не буде зневажливо ставитись до України та української державної символіки. І хоча ми люди не злопам'ятні, ми не пробачаємо таких зневажливих кроків. І знайдемо можливість гідно відповісти на цей вчинок, якщо ця людина сама не вибачиться", – наголосив міністр.

За його словами, інцидент із українським прапором "не був антиукраїнською акцією". Кулеба заявив, що це зробила "опозиція під час розгляду не українського питання, а угоди між Словаччиною та США щодо використання військової інфраструктури".

"З урядом Словаччини у нас чудові відносини, все добре. На українсько-словацькі відносини цей інцидент не вплине", – сказав міністр.

Що сталося

На позачерговому засіданні у парламенті Словаччини депутати мали затвердити оборонну угоду зі США. Але парламентарі від проросійських партій SMER та "Народної партії Наша Словаччина" постійно зривали засідання, не даючи виступати представникам інших партій та чиновникам.

Якоїсь миті Петер Крупа та Андрій Медвецький заблокували трибуну та розтягнули перед мікрофоном прапор Словаччини. Тим часом представники партії "Свобода та солідарність" (SaS) Яна Циганікова та Мирослав Жіак розтягли перед трибуною прапор України.

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Після цього депутат Медвецький взяв пляшку з водою та почав обливати прапор України, а потім і депутатів, що тримали його.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Словаччини Іван Корчок вибачився за дії депутата. Він вважає, що причиною такого вчинку стали "істерія та залякування народу" через оборонну угоду зі США.

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