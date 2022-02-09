Ответим достойно! В Киеве погрозили пальцем депутату Словакии

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Любое непочтительное обращение с государственной символикой Украины категорически недопустимо.

Об этом заявил на пресс-конференции министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, прокомментировав инцидент с украинским флагом, который облил водой словацкий депутат от партии "Народная партия Наша Словакия" Андрей Медвецки, сообщает Укринформ.

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"Такие вещи не забываем"

Министр заявил, что если Андрей Медвецки не принесет извинения лично, Украина "найдет возможность достойно ответить на этот пренебрежительный шаг".

"Я немедленно, узнав об этом факте, поручил посольству Украины в Словакии выразить протест, т.к. это делается в этих ситуациях, и требовать извинений от того человека, который это сделал", – сказал Кулеба.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. / Фото: Укринформ

Министр также отметил, что никто не будет пренебрежительно относиться к украинской государственной символике:

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"Мы такие вещи не забываем. Никто не будет пренебрежительно относиться к Украине и украинской государственной символике. И хотя мы люди не злопамятные, мы не прощаем таких пренебрежительных шагов. И найдем возможность достойно ответить на этот поступок, если этот человек сам не принесет свои извинения", – подчеркнул министр.

По его словам, инцидент с украинским флагом "не был антиукраинской акцией". Кулеба заявил, что это сделала "оппозиция при рассмотрении не украинского вопроса, а соглашения между Словакией и США по использованию военной инфраструктуры".

"С правительством Словакии у нас отличные отношения, все хорошо. На украинско-словацкие отношения этот инцидент не повлияет", – сказал министр.

Что произошло

На внеочередном заседании в парламенте Словакии депутаты должны были утвердить оборонное соглашение с США. Но парламентарии от пророссийских партий SMER и "Народной партии Наша Словакия" постоянно срывали заседание, не давая выступать представителям других партий и чиновникам.

В какой-то момент Петер Крупа и Андрей Медвецки заблокировали трибуну и растянули перед микрофоном флаг Словакии. Тем временем представители партии "Свобода и солидарность" (SaS) Яна Цыганикова и Мирослав Жиак растянули перед трибуной флаг Украины.

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После этого депутат Медвецки взял бутылку с водой и начал обливать флаг Украины, а затем и державших его депутатов.

Напомним, министр иностранных дел Словакии Иван Корчок извинился за действия депутата. Он считает, что причиной такого поступка стали "истерия и запугивание народа" из-за оборонного соглашения с США.

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