Від Зеленського вимагають змінити зарплати поліцейських у 2022 році

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На сайті президента України Володимира Зеленського петиція з вимогою про збільшення заробітної плати працівникам Національної поліції набрала необхідних для розгляду 25 тисяч підписів. Про це свідчать дані на сайті глави держави.

Документ було зареєстровано 12 листопада, автором петиції виступив Артем Єрвандович Каспарян.

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"Фінансове та соціальне забезпечення працівників поліції необхідно встановити на рівні країн Європейського Союзу та Сполучених Штатів Америки. Рівень заробітної плати поліцейського необхідно підняти до рівня правоохоронних органів", – йдеться у петиції.

Автор петиції зазначив, що у співробітників поліції специфічна робота, яка потребує високого рівня відповідальності, психологічні та фізичні навантаження, ненормований робочий день, а також постійні ризики для життя та здоров'я.

Він вважає, що поліцейський повинен відповідати встановленим законодавством критеріям, як наявність вищої освіти та/або проходження первинної професійної підготовки у навчальних центрах, проходження конкурсу на зайняття посади тощо, відповідати вимогам та надіям суспільства.

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У таких умовах, на думку автора петиції, поліцейські повинні отримувати "високу заробітну плату, а не нижчу за середню заробітну плату в країні".

Ситуація із зарплатами