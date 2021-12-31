От Зеленского потребовали изменить зарплаты полицейских в 2022 году

Полицейские должны получать "большую заработную плату, а не ниже средней заработной платы в стране, считает автор петиции / Фото: Коллаж: Сегодня

На сайте президента Украины Владимира Зеленского петиция с требованием об увеличении заработной платы работникам Национальной полиции набрала необходимые для рассмотрения 25 тысяч подписей. Об этом свидетельствуют данные на сайте главы государства.

Документ был зарегистрирован 12 ноября, автором петиции выступил Артем Ервандович Каспарян.

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"Финансовое и социальное обеспечение работников полиции необходимо установить на уровне стран Европейского Союза и Соединенных Штатов Америки. Уровень заработной платы полицейского необходимо поднять до уровня правоохранительных органов", – говорится в петиции.

Автор петиции отметил, что у сотрудников полиции специфическая работа, которая требует высокого уровня ответственности, психологические и физические нагрузки, ненормированный рабочий день, а также постоянные риски для жизни и здоровья.

Он считает, что полицейский должен соответствовать установленным законодательством критериям, как наличие высшего образования и/или прохождение первичной профессиональной подготовки в учебных центрах, прохождение конкурса на занятие должности и т.д., соответствовать требованиям и надеждам общества.

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В таких условиях, по мнению автора петиции, полицейские должны получать "высокую заработную плату, а не ниже средней заработной платы в стране".

Ситуация с зарплатами