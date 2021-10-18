Від коронавирусу помер колишній держсекретар США Колін Пауелл

Колін Пауелл був вірним держсекретарем при президенті Джорджі Буші-молодшому / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Колишній держсекретар США (2001—2005 роки) Колін Пауелл помер від ускладнень, які були викликані коронавірусним захворюванням.

Про це повідомило CNN з посиланням на сім'ю 84-річного політика.

Реклама

Що відомо

"Генерал Колін Л. Пауелл, колишній держсекретар США і голова Об'єднаного комітету начальників штабів, помер сьогодні вранці через ускладнення, пов'язані з Covid-19", – написала родина Пауелла в Facebook.

"Ми втратили чудового і люблячого чоловіка, батька, дідуся і великого американця", – написали рідні, зазначивши, що він пройшов повний курс вакцинації.

Реклама

Біографія

У Коліна Пауелла була блискуча кар'єра, яка могла завершитися тим, що він би увійшов у світову історію як перший темношкірий президент США. Однак ситуація з поваленням іракського диктатора Саддама Хусейна не дозволила йому зробити це.

Колін Пауелл народився 5 квітня 1937 року в Нью-Йорку в родині іммігрантів з Ямайки.

Армійську кар'єру Колін Пауелл почав у віці 21 року і вже через кілька років він опинився в Південному В'єтнамі.

У 1970-1980-х роках працював у Міністерстві оборони США, і, просувався по щаблях військової ієрархії.

У 1983 році став помічником міністра оборони Каспара Вайнбергера.

Через три роки був призначений заступником директора Ради національної безпеки.

У 1987 році президент США Рональд Рейган призначив його на посаду радника з національної безпеки.

Після закінчення президентського терміну Рейгана, Пауелл повернувся в армію і служив командувачем округу в Джорджії.

У серпні 1989 року президент Джордж Буш-старший висунув його на посаду голови Об'єднаного комітету начальників штабів, і він став першим темношкірим на цій посаді.

При Пауеллі була успішно проведена військова кампанія в Панамі, а також пройшла війна в Перській затоці 1991 року (операція "Буря в пустелі").

У 2001 році, після перемоги на президентських вибору Джорджа Буша-молодшого, Пауелл став державним секретарем США.

У лютому 2001 року Пауелл довів ООН необхідність початку військових дій проти правлячого режиму в Іраку, ґрунтуючись на помилкових даних розвідки про створення Саддамом Хусейном зброї масового ураження. США отримали мандат на повалення Хусейна, а через три роки на слуханнях в Сенаті Пауелл визнав, що дані розвідки виявилися неточними.

15 листопада 2004 року Пауелл оголосив про свою відставку з поста держсекретаря і залишив адміністрацію Джорджа Буша після закінчення його першого президентського терміну.

"Пауелл був видатним і новаторським професійним солдатом, чия кар'єра дозволила йому пройти службу у В'єтнамі і стати першим темношкірим радником з національної безпеки в кінці президентства Рональда Рейгана, а також наймолодшим і першим афроамериканцем головою Об'єднаного комітету начальників штабів при президенті Джорджі Буші-старшому. Його національна популярність різко зросла після перемоги очолюваної США коаліції під час війни в Перській затоці, і якийсь час в середині 1990-х він вважався головним претендентом на те, щоб стати першим темношкірим президентом США. Однак його репутація була запятна, коли він проштовхнув в ООН невірні дані розвідки, щоб почати війну в Іраку, яку він пізніше назве "плямою" в своєму послужному списку", – написало в некролозі CNN.