От коронавируса скончался бывший госсекретарь США Колин Пауэлл

Колин Пауэлл был верным госсекретарем при президенте Джордже Буше-младшем / Фото Reuters / Коллаж "Сегодня"

Бывший госсекретарь США (2001—2005 годы) Колин Пауэлл умер от осложнений вызываемого коронавирусом заболевания.

Об этом сообщило CNN со сылкой на семью 84-летнего политика.

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Что известно

"Генерал Колин Л. Пауэлл, бывший госсекретарь США и председатель Объединенного комитета начальников штабов, скончался сегодня утром из-за осложнений, связанных с Covid-19", – написала семья Пауэлла в Facebook.

"Мы потеряли замечательного и любящего мужа, отца, дедушку и великого американца", – написали родные, отметив, что он прошел полный курс вакцинации.