Засуджений Ніколя Саркозі: "Я піду до кінця!"

Суддя, який дав реальний термін колишньому президенту Франції / Фото Reuters / Колаж "Сьогодні"

Колишній президент Франції Ніколя Саркозі, якого 30 вересня засудили до року домашнього арешту, вирішив оскаржити і цей м'який вирок.

Про це Саркозі повідомив на своій сторінці в Твіттері.

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"Я подав апеляцію, щоб суд іншої інстанції вирішив спір. І я піду до кінця цим шляхом, який виходить за рамки мого особистого випадку, так як кожен може одного разу зіткнутися з несправедливістю ", – написав Саркозі в Твіттері.

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Колишній лідер Франції також зазначив, що "не можна карати двічі за одне і те ж". "Я просто прагну, щоб законодавство здійснювалося стосовно мене так само, як стосовно будь-якого іншого підсудного", – додав екс-президент.

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Суть справи

Кримінальний суд Парижа в червні завершив розгляд справи про можливі порушення при фінансуванні передвиборної кампанії 2012 року експрезидента Франції Ніколя Саркозі.

Фігурантами справи є Саркозі і ще 13 осіб.

Прокуратура вимагала засудити колишнього главу держави до року в'язниці , включаючи шість місяців умовного тюремного ув'язнення. Також колишньому президенту загрожував штраф у 3750 євро. Сторона захисту закликала суд виправдати Саркозі.

, включаючи шість місяців умовного тюремного ув'язнення. Також колишньому президенту загрожував штраф у 3750 євро. Сторона захисту закликала суд виправдати Саркозі. Судовий процес, прозваний у Франції справою "Бігмаліон" , стосується передвиборчої кампанії 2012 року, за підсумками якого Саркозі не зміг домогтися переобрання і програв вибори Франсуа Олланду.

, стосується передвиборчої кампанії 2012 року, за підсумками якого Саркозі не зміг домогтися переобрання і програв вибори Франсуа Олланду. Саркозі намагався через Конституційну раду Франції домогтися припинення цієї справи, проте 2019 року цей суд відкинув аргумент експрезидента, який розраховував скористатися юридичною правилом "non bis in idem", яке передбачає, що не можна бути покараним двічі за один і той же злочин.

Йдеться про те, що колишній глава французької держави вважав, що він вже покараний Конституційною радою 2013 року, коли його викрили на перевищенні допустимих витрат (22,5 млн євро, встановлених для кампанії 2012 року) на більш ніж 363 тис. євро, які він повинен був відшкодувати до скарбниці.

Але це рішення було прийнято до з'ясування навесні 2014 року системи оформлення за допомогою піар-агентства "Бігмаліон" підроблених рахунків для прикриття перевитрати на численні агітаційні мітинги в рамках виборчої кампанії Саркозі близько 20 млн євро. Рахунки оформлялися на нібито проведені президентською партією UMP ("Союз за народний рух") заходи.