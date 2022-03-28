"Зупиніть ядерну зброю Путіна": Гройсман звернувся до Заходу (відео)

Путін загрожує світові ядерною зброєю, Гройсман закликає його зупинити. Фото: колаж "Сьогодні"

Лідер партії "Українська стратегія Гройсмана", експрем'єр-міністр Володимир Гройсман опублікував у соцмережах відео із закликом запровадити безпольотну зону над Україною та вжити всіх превентивних заходів, щоб виключити використання хімічної та ядерної зброї.

"Зупиніть хімічну та ядерну зброю Путіна, поки не пізно!" – йдеться у публікації в Facebook.

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Крім того, Гройсман закликав росіян піднятися проти президента РФ.

Загроза ядерної війни