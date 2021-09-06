Восени Рада може прийняти закон про обіг зброї

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Верховна Рада України протягом найближчих місяців зможе ухвалити закон, який дозволить врегулювати обіг зброї в Україні. Про це заявив міністр внутрішніх справ України Денис Монастирський в інтерв'ю виданню "Інтерфакс-Україна".
"У нас немає закону про обіг зброї, один з тих базисних нормативних актів, який повинен врегулювати процес видачі, реєстрації, обігу зброї в країні. Я є одним із співавторів закону про зброю і прихильником того, що такий закон необхідний", – розповів Монастирський.
Він висловив надію на те, що депутати протягом найближчих місяців підтримають законопроєкт.
Восени може бути повторне голосування
"Думаю, цієї осені ми зможемо вийти на повторне голосування в Раді, і МВС однозначно буде підтримувати прийняття зазначеного закону" , – зазначив глава МВС.
Міністр нагадав, що законопроєкт передбачає створення реєстру законного зброї, запровадження сервісного порядку покупки зброї та регулює процедуру продовження дозволу на мисливську зброю.
При цьому Монастирський наголосив: "я не прихильник легалізації гладкоствольної вогнепальної зброї в країні – власне кажучи, роздачі пістолетів" .
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