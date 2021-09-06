Осенью Рада может принять закон об обороте оружия

Денис Монастырский: "Я являюсь одним из соавторов закона об оружии и сторонником того, что такой закон необходим". Фото: коллаж "Сегодня" / Фото: Сегодня

Верховная Рада Украины в течение ближайших месяцев сможет принять закон, который позволит урегулировать оборот оружия в Украине. Об этом заявил министр внутренних дел Украины Денис Монастырский в интервью изданию "Интерфакс-Украина".

"У нас отсутствует закон об обороте оружия, один из тех базисных нормативных актов, который должен урегулировать процесс выдачи, регистрации, оборота оружия в стране. Я являюсь одним из соавторов закона об оружии и сторонником того, что такой закон необходим", – рассказал Монастырский.

Он выразил надежду на то, что депутаты в ближайшие месяцы поддержат законопроект.

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Осенью может быть повторное голосование

"Думаю, этой осенью мы сможем выйти на повторное голосование в Раде, и МВД однозначно будет поддерживать принятие указанного закона", – отметил глава МВД.

Министр напомнил, что законопроект предусматривает создание реестра законного оружия, введение сервисного порядка покупки оружия и регулирует процедуру продления разрешения на охотничье оружие.

При этом Монастырский подчеркнул: "я не являюсь сторонником легализации гладкоствольного огнестрельного оружия в стране – собственно говоря, раздачи пистолетов".