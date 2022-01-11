Онлайн-дискусія КБФ: чи вдасться зупинити напад Росії

Арсеній Яценюк за трибуною. Фото: КБФ
12 січня о 19:00 відбудеться онлайн-дискусія в рамках Київського безпекового форуму, на якій обговорять переговори Росії із Заходом і чого чекати від них Україні.
Крім того, під час дискусії експерти обговорять такі питання:
- Чим завершаться переговори колективного Заходу і Росії?
- Як оцінити хід перемовин і що слід очікувати в найближчій перспективі?
- Чи погодиться Захід на ультиматуми Путіна?
- Яку небезпеку становлять для України і Заходу дії Путіна в Казахстані і навколо наших кордонів?
- Чи вдасться зупинити новий напад Кремля?
Серед експертів, які візьмуть участь у дискусії:
- Арсеній Яценюк, двічі Прем’єр-міністр України.
- Посол Александр Вершбоу, колишній заступник Генерального секретаря НАТО.
- Посол Джон Гербст, Директор Центру Євразії Атлантичної Ради.
- Віола фон Крамон-Таубадель, депутатка Європейського парламенту.
- Мелінда Гарінґ, заступниця Директора Центру Євразії Атлантичної Ради.
- Данило Лубківський, Директор Київського Безпекового Форуму.
Дивитися пряму трансляцію за посиланням.
Що відомо про форум?
Київський форум – ведущий міжнародний форум України з проблем війни та миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" у 2007 році.
Раніше ми повідомляли, що переговори Байден-Путін обговорили на Київському безпековому форумі.
Також нагадаємо, прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк заявив, що якщо Захід не підтримає Україну, то це буде катастрофа для миру.