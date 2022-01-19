Онлайн-дискусія КФБ: Єдність народу. Захист демократії. Оборона держави

Київський безпековий форум / Фото: Київський безпековий форум

Київський безпековий форум 22 січня, відзначаючи День Соборності, ініціює національний круглий стіл "Єдність народу. Захист демократії. Оборона держави" для обговорення внутрішньої політичної ситуації в нашій державі та зовнішньої загрози Росії.

2022 рік розпочинається для України з великих зовнішніх та внутрішніх викликів. Країна потребує масштабного діалогу, який би об'єднав патріотичні політичні сили та громадськість, а також створив умови для серйозної розмови з владою, щоб запобігти небезпеці, а також фатальним помилкам та прорахункам, повідомляє пресслужба КФБ.

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До участі у події запрошені лідери парламентських фракцій, позапарламентські сили, відомі громадські діячі та провідні експерти.

З моменту Революції Гідності такий формат застосовується вперше.

Круглий стіл під егідою КФБ прагне створити умови для масштабного надпартійного діалогу з найважливіших проблем країни.

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Як підкреслюють організатори, "смертельна загроза з боку Росії, яка знову нависла над Україною, вимагає нашої колективної мобілізації. Мобілізація сил і взаємна підтримка також необхідні для протидії в Україні наступу на демократію, руйнуванню державних інституцій, згортанню реформ, підйому "п'ятої колони" Кремля та спровокованого розбрату серед людей".

Дивитися пряму трансляцію за посиланням.

Що відомо про форум?

Київський форум – провідний міжнародний форум України з проблем війни та миру, української та глобальної безпеки, заснований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" у 2007 році.

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Раніше ми повідомляли, що переговори Байден – Путін обговорили на Київському безпековому форумі.

Також нагадаємо, прем'єр-міністр України 2014-2016 років Арсеній Яценюк заявив, що якщо Захід не підтримає Україну, то це буде катастрофа для світу.